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Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости
Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости
По общему количеству завоеванных наград сборная Россия опережает всех соперников 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. После четырех соревновательных дней на Олимпиаде в Пекине общекомандный медальный зачет по-прежнему возглавляет сборная Швеции, спортсмены которой завоевали четыре золотых медали и по одной серебряной и бронзовой.На втором месте команда Нидерландов, в активе которой по три золота и серебра, а также одна бронзовая медаль. Третье место делят сборные хозяев Олимпиады - Китая, и Германии, в копилках которых по три золотых и две серебряных медалей.Команда России, выступающая под флагом Олимпийского комитета страны, находится на седьмом месте, имея в активе две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. При этом необходимо отметить, что по общему количеству завоеванных наград Россия опережает всех соперников.Сборная Норвегии, которая победила в общем зачете на предыдущих Олимпийских играх 2018, после четырех дней занимает пятое место, имея в активе три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.9 февраля на Играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.
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Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости
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По общему количеству завоеванных наград сборная Россия опережает всех соперников
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. После четырех соревновательных дней на Олимпиаде в Пекине общекомандный медальный зачет по-прежнему возглавляет сборная Швеции, спортсмены которой завоевали четыре золотых медали и по одной серебряной и бронзовой.
На втором месте команда Нидерландов, в активе которой по три золота и серебра, а также одна бронзовая медаль. Третье место делят сборные хозяев Олимпиады - Китая, и Германии, в копилках которых по три золотых и две серебряных медалей.
Команда России, выступающая под флагом Олимпийского комитета страны, находится на седьмом месте, имея в активе две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. При этом необходимо отметить, что по общему количеству завоеванных наград Россия опережает всех соперников.
Сборная Норвегии, которая победила в общем зачете на предыдущих Олимпийских играх 2018, после четырех дней занимает пятое место, имея в активе три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
9 февраля на Играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.