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Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости

Олимпиада в Пекине 2022: медальный зачет и последние новости

По общему количеству завоеванных наград сборная Россия опережает всех соперников 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T21:28+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. После четырех соревновательных дней на Олимпиаде в Пекине общекомандный медальный зачет по-прежнему возглавляет сборная Швеции, спортсмены которой завоевали четыре золотых медали и по одной серебряной и бронзовой.На втором месте команда Нидерландов, в активе которой по три золота и серебра, а также одна бронзовая медаль. Третье место делят сборные хозяев Олимпиады - Китая, и Германии, в копилках которых по три золотых и две серебряных медалей.Команда России, выступающая под флагом Олимпийского комитета страны, находится на седьмом месте, имея в активе две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. При этом необходимо отметить, что по общему количеству завоеванных наград Россия опережает всех соперников.Сборная Норвегии, которая победила в общем зачете на предыдущих Олимпийских играх 2018, после четырех дней занимает пятое место, имея в активе три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.9 февраля на Играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

https://sputnik-georgia.ru/20220208/gruzinskiy-figurist---luchshiy-sredi-evropeytsev-posle-korotkoy-programmy-na-oi-v-pekine-264247134.html

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