https://sputnik-georgia.ru/20220208/protesty-v-tbilisi-demonstranty-trebuyut-snizheniya-tarifov-264242349.html

Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на комуналку

Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на комуналку

На акциях протеста в Тбилиси требуют отставки министра экономики и снижения тарифов 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T12:59+0400

2022-02-08T12:59+0400

2022-02-08T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидеры и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", а также гражданские активисты проводят акции протеста сразу на двух локациях в Тбилиси, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Протестующие собрались у здания Минэкономики Грузии и здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC), требуя отставки главы Минэкономики Натии Турнава и снижения тарифов. Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "Власть обедняет", "Правительство кидал".Как сказал Хабеишвили, пока "Грузинская мечта" находится у власти, экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.Лидеры "Национального движения" принесли с собой на акцию квитанции за электроэнергию тех абонентов, которые получили в декабре и январе счета по завышенным тарифам. Компании незаконно заработали 4-6 миллионов лари (порядка 1,3-2 миллиона долларов).Лидеры "Национального движения" принесли с собой на акцию квитанции за электроэнергию тех абонентов, которые получили в декабре и январе счета по повышенным тарифам.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час, но на населении в прошлом году это не отразилось, так как государство субсидировало разницу между старым и новым тарифом. Как отмечают собравшиеся, протест продлится до тех пор, пока требования граждан не будут удовлетворены.На акциях протеста мобилизована полиция.Издан указ о субсидии на электроэнергию и воду в Грузии>>Никто из представителей Минэкономики и GNERC пока не вышел к собравшимся.Между тем, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) на прошлой неделе начала проверку электрораспределительных компаний Тбилиси "Телмико" и "Теласи" на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков. Проверка началась из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку. GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию реальным показателям счетчиков у полумиллиона абонентов Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, грузия, новости, натия турнава, gnerc, грузинская мечта, теласи