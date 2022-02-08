https://sputnik-georgia.ru/20220208/sbornaya-gruzii-po-regbi-ukhudshila-svoi-pozitsii-v-mirovom-reytinge-264233726.html

Сборная Грузии по регби ухудшила свои позиции в мировом рейтинге

Сборная Грузии по регби ухудшила свои позиции в мировом рейтинге

Причиной регресса стала домашняя ничья с Португалией (25:25) в первом матче стартовавшего чемпионата Европы 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T09:36+0400

2022-02-08T09:36+0400

2022-02-08T09:36+0400

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби переместилась с 12 на 13 место в обновленном рейтинге World Rugby, пропустив вперед команду Самоа.Причиной регресса стала домашняя ничья с Португалией (25:25) в первом матче стартовавшего чемпионата Европы. До начала встречи подопечные Левана Маисашвили считались однозначными фаворитами, но серьезные проблемы с составом не позволили команде сыграть в полную силу.На данный момент у сборной Грузии 72.72 балла и от Самоа "лелос" отстают на 0.77 балла. В свою очередь португальцы, благодаря добытому в Тбилиси результату, поднялись сразу на три позиции.Сложный танец с "Волками": послесловие к матчу грузинских регбистов >>Следующий матч в рамках чемпионата Европы сборная Грузии проведет 12 февраля на выезде против Нидерландов.Что касается лидера мирового рейтинга, то первую позицию по-прежнему занимает сборная Южной Африки (90.61). Далее расположились Новая Зеландия (88.75) и Ирландия (86.83).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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