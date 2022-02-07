https://sputnik-georgia.ru/20220207/slozhnyy-tanets-s-volkami-posleslovie-k-machtu-gruzinskikh-regbistov-264231235.html

Сложный танец с "Волками": послесловие к матчу грузинских регбистов

Сложный танец с "Волками": послесловие к матчу грузинских регбистов

Сборная Грузии по регби сыграла вничью (25:25) со сборной Португалии в стартовом матче чемпионата "Регби Европы" 2022 года 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T22:59+0400

2022-02-07T22:59+0400

2022-02-07T23:21+0400

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кубок европейских наций по регби

колумнисты

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COVID-19 против грузинского регбиБитве (иначе и не назовешь) на "Месхи" предшествовала минута молчания – собравшаяся публика почтила память Заала Гигинеишвили, не сумевшего побороть коронавирус. Этому человеку современный грузинский регби обязан очень многим. Наш коллега и друг создал грузинскую регбийную терминологию, создал уникальный статистический архив, собрал воедино и написал историю грузинского регби. Короче говоря, всю свою сознательную жизнь посвятил этому виду спорта, и переоценить его заслуги перед отечественным регби практически невозможно. Добрая ему память…Злосчастный вирус все не сдается и оказывает серьезное влияние на спортивную жизнь. А новая его мутация и вовсе, пусть и слаба по сравнению с предшественниками, однако распространяется по планете с неимоверной скоростью.Так получилось, что практически половина игроков, выбранных наставником грузинской сборной на матчи против Португалии и Нидерландов (12 февраля), в процессе подготовки выбыла из строя.Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на чемпионате Европы >>Бека Горгадзе и Гиорги Квеселадзе отпросились из сборной с надеждой утрясти свои клубные дела. Из-за травмы из лидеров отсутствовали только вингер Сандро Тодуа и фулбэк Давит Ниниашвили, замок Котэ Микаутадзе повредил плечо и тут же подхватил "корону", а не менее десятка других "Лелос" остались вне игры исключительно по причине заражения вирусом.Призванные на смену заболевшим – достаточно квалифицированные регбисты. Однако, как мы и предполагали, сыграться, найти общий язык и осознать игровые схемы сборной прямо так, с листа, к сожалению, не удалось. И цену за перечисленные недостатки пришлось заплатить очень высокую.В нужном месте в нужное времяПеред матчем наставник сборной Грузии Леван Маисашвили отметил, что нынешняя сборная Португалии – сильнейшая команда среди конкурентов "Лелос". Действительно, укомплектованная полупортугальцами и полуфранцузами эта сборная заметно прогрессирует, и во время осенних тестов очень сильная сборная Японии едва унесла от них ноги.В воскресном матче им не хватало пары ведущих форвардов, но остальные уже давно играют вместе, и как раз этот фактор и оказался решающим. Именно за счет строгой дисциплины, сосредоточенности и мобилизации добились португальцы этого успеха. Ничья с Грузией, причем в Тбилиси – безусловно большой успех. Ведь этой ничьей "Волки" поставили знак вопроса над грузинской гегемонией на втором уровне европейского регби.По всей видимости, это был главный, ключевой матч едва стартовавшего чемпионата Европы, и отныне задача обеих команд заключается в победе над четырьмя оставшимися соперниками. Кто справится с этой задачей лучше, тот и станет чемпионом.А сборная Грузии прервала свою впечатляющую победную серию – проиграв в марте 2017 года румынам последний матч того первенства, "Лелос" потеряли титул, но после той встряски выдали четыре чемпионства подряд с победами во всех матчах чемпионатов. Их набралось 20! И вот, португальцы оказались в нужном месте в нужное время…Счет – как на качеляхСама игра началась без разведки – обе команды понеслись в атаку. Грузины вскоре нарушили правила, и Самуэл Маркеш точно пробил пенальти. Кстати, этот многоопытный португалец несколько лет назад ушел из "Брива", выступающего в Топ 14 (главная французская лига), не выдержав конкуренции со стороны тогда еще юного Васила Лобжанидзе, который так и остался сидеть на скамье запасных во время воскресного матча.В начале второй половины тайма Тедо Абжандадзе наконец сравнял счет, но Маркеш тут же вернул гостям лидерство.Практически в ответной атаке хозяева поля взвинтили темп, и реактивный Ака Табуцадзе занес эффектную попытку, кстати, 13-ю за сборную. Тедо реализовал, и счет стал 10:6.Однако минут через 5 Кардозу Пинту сумел убежать от грузин и занес попытку не хуже Табуцадзе.Весь матч грузинская команда тщетно пыталась наладить игру в коридоре, а ведь это один из главных козырей "Лелос". Все три главных хукера заразились коронавирусом, и вместо них играли молодые Вано Каркадзе и Лука Ниорадзе. Первый вернулся в сборную после двухлетнего перерыва, второй и вовсе дебютировал, а эта ключевая позиция требует особой сыгранности и синхронности с рослыми, прыгающими в коридоре игроками, и этого взаимопонимания на нескольких тренировках не достигнешь. Вот и растрачивались усилия всей команды впустую...Помимо этого, несыгранность отозвалась и огромным количеством ошибок при передачах, подстраховке и т. д. В подобной ситуации надеяться на успех было очень тяжело, но сборная Грузии все-таки сумела выйти вперед до перерыва – размашистая атака хозяев завершилась попыткой Григора Кердикошвили, однако Абжандадзе с острого угла конверсацию не забил – 15:11 после первого тайма.Сборная Грузии по регби начинает поход за очередным титулом >>Во второй половине встречи ситуация не изменилась – "Волки" пользовались ошибками грузин и очень остро контратаковали. Постепенно, на фоне травм сразу нескольких "Лелос", гости начали доминировать, но вышедший на замену опытнейший Миша Нариашвили вернул уверенность грузинской схватке. Но брак при аутах так и не дал возможности грузинской сборной реализовать свой потенциал, который был виден уже невооруженным глазом.После очередного пенальти Абжандадзе хозяева вышли вперед – 18:11, но после этого португальцы занесли две отличные попытки и вышли вперед – 25:18. Последние 20 минут прошли с некоторым игровым преимуществом Грузии, но действующий чемпион Европы сумел лишь избежать поражения – Торнике Джалагония просто продрался сквозь оборону гостей, и Абжандадзе точной реализацией сравнял счет – 25:25.В субботу Румыния приняла Россию и обыграла со счетом 34:25, а Испания разгромила Нидерланды – 43:0. В зачет двухкруговой квалификации на Кубок мира 2023 года Грузия лидирует с 26-ю очками, вторая – Румыния (18), третья – Испания (17), четвертая – Португалия (16), пятая – Россия (9), и замыкает суммарную таблицу сборная Нидерландов с "баранкой" в графе очков.

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