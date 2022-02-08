https://sputnik-georgia.ru/20220208/skolko-zaklyuchennykh-infitsirovany-koronavirusom-v-gruzii---dannye-penitentsiarnoy-sluzhby-264253132.html

Коронавирус в тюрьмах Грузии - последние данные

Коронавирус в тюрьмах Грузии - последние данные

Большинство заключенных в Грузии вакцинированы от коронавируса 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T16:46+0400

2022-02-08T16:46+0400

2022-02-08T17:24+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Число инфицированных коронавирусом среди обвиняемых и осужденных в тюрьмах Грузии составляет 0,6% общего контингента, сообщает Специальная пенитенциарная служба.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".За последнее время коронавирус выявили у 71 заключенного. Всех их, согласно правилам, этапировали в гражданские клиники. К этому времени в стационаре продолжают лечение 57 человек. Остальных вернули в тюрьмы. Насколько эффективны экспресс-тесты на COVID-19? Ответ инфекциониста>>Вакцинацию в тюрьмах Грузии прошли 86% заключенных, ревакцинацию - 81%, бустерную дозу сделали 3 076 человек.Вакцинированы также 94% сотрудников пенитенциарных учреждений.В целях предотвращения распространения коронавируса заключенным проводят ПЦР-тестирование раз в две недели, говорится в сообщении.По данным на 1 ноября 2021 года, в грузинских тюрьмах содержится 9 341 человек, из которых 338 – женщины.Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. В тюрьмах Грузии содержатся 32 несовершеннолетних и 63 человека старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержится в тюрьмах №15 в Рустави и в Глданской тюрьме в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, коронавирус covid-19, тюрьма