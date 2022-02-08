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Турецкий дайвер случайно нашел руины древнегреческого порта
Турецкий дайвер случайно нашел руины древнегреческого порта
После уникального открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени 08.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-08T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Турции дайвер во время ныряния у побережья Эгейского моря в районе Измира случайно обнаружил руины древнегреческого порта, сообщает Hurriyet Daily News.Как видно, у специалистов ушел год на то, чтобы установить, с чем именно они имеют дело, пишет NTV. В итоге оказалось, что инженер наткнулся на руины порта древнегреческого города Атарней. Его использовали еще до византийского и османского периодов.После уникального открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени, а руинам порта присвоили статус "археологического памятника".В Тбилиси нашли гробницу "амазонки" – ВИДЕО >>>История гласит, что расцвет Атарнея пришелся на IV век до нашей эры, когда он был резиденцией Гермия. Этот властный правитель, которого историки называют "тираном", был другом Аристотеля и учеником Платона.Атарней опустел в I веке до нашей эры. Специалисты предполагают, что жители покинули свои дома из-за вспышки неизвестной эпидемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, происшествия, культура, турция, греция, археология
Турецкий дайвер случайно нашел руины древнегреческого порта
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После уникального открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik.
В Турции дайвер во время ныряния у побережья Эгейского моря в районе Измира случайно обнаружил руины древнегреческого порта, сообщает
Hurriyet Daily News.
Дайвера зовут Денем Орхун, он компьютерный инженер и работает в США. Как выяснилось, он наткнулся на круглые колонны еще полтора года назад. Но тогда он лишь сделал на дрон несколько кадров руин и передал их археологам, находящимся на раскопках в античном городе Пергам.
Как видно, у специалистов ушел год на то, чтобы установить, с чем именно они имеют дело, пишет
NTV. В итоге оказалось, что инженер наткнулся на руины порта древнегреческого города Атарней. Его использовали еще до византийского и османского периодов.
После уникального открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени, а руинам порта присвоили статус "археологического памятника".
История гласит, что расцвет Атарнея пришелся на IV век до нашей эры, когда он был резиденцией Гермия. Этот властный правитель, которого историки называют "тираном", был другом Аристотеля и учеником Платона.
Атарней опустел в I веке до нашей эры. Специалисты предполагают, что жители покинули свои дома из-за вспышки неизвестной эпидемии.
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