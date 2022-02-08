https://sputnik-georgia.ru/20220208/turetskiy-dayver-sluchayno-nashel-ruiny-drevnegrecheskogo-porta-264236519.html

Турецкий дайвер случайно нашел руины древнегреческого порта

Турецкий дайвер случайно нашел руины древнегреческого порта

После уникального открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени 08.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Турции дайвер во время ныряния у побережья Эгейского моря в районе Измира случайно обнаружил руины древнегреческого порта, сообщает Hurriyet Daily News.Как видно, у специалистов ушел год на то, чтобы установить, с чем именно они имеют дело, пишет NTV. В итоге оказалось, что инженер наткнулся на руины порта древнегреческого города Атарней. Его использовали еще до византийского и османского периодов.После уникального открытия этот район был объявлен охраняемым объектом первой степени, а руинам порта присвоили статус "археологического памятника".В Тбилиси нашли гробницу "амазонки" – ВИДЕО >>>История гласит, что расцвет Атарнея пришелся на IV век до нашей эры, когда он был резиденцией Гермия. Этот властный правитель, которого историки называют "тираном", был другом Аристотеля и учеником Платона.Атарней опустел в I веке до нашей эры. Специалисты предполагают, что жители покинули свои дома из-за вспышки неизвестной эпидемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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