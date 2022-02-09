https://sputnik-georgia.ru/20220209/byudzhet-programmy-reabilitatsii-detey-s-autizmom-v-tbilisi-uvelichen-v-12-raz--kaladze-264282376.html

Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом в Тбилиси увеличен в 12 раз – Каладзе

Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом в Тбилиси увеличен в 12 раз – Каладзе

Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом тбилисской мэрии увеличился в 12 раз, в нее включены 1 375 бенефициаров 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T15:19+0400

2022-02-09T15:19+0400

2022-02-09T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Программа реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра существенно расширена и в настоящее время обслуживает 1 375 детей и подростков, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.По его словам, бюджет программы с 2015 года увеличился в 12 раз. Как сообщил Каладзе, на каждого бенефициара предусмотрено 4 800 лари в год, и каждый месяц финансируется 20 сеансов комплексной терапии.В Тбилиси многое делается для комфорта людей с ОВЗ - мэр столицы>>По его словам, увеличился и возраст детей, вовлеченных в программу. В частности, если изначально терапевтические занятия финансировались для детей в возрасте от 2 до 14 лет, то в результате консультаций с экспертами и представителями организаций, работающих в этой сфере, возрастной ценз увеличился до 18 лет."Пример Тбилиси подхватили многие другие муниципалитеты, и сегодня он реализуется во многих городах", – сказал мэр.В процессе утверждения городского бюджета на 2022 год, Каладзе не раз подчеркивал, что одним из приоритетных направлений работы мэрии будет здравоохранение и социальное обеспечение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, тбилиси, дети, аутизм, общество