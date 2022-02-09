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Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом в Тбилиси увеличен в 12 раз – Каладзе
Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом в Тбилиси увеличен в 12 раз – Каладзе
Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом тбилисской мэрии увеличился в 12 раз, в нее включены 1 375 бенефициаров 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T15:19+0400
2022-02-09T15:19+0400
2022-02-09T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Программа реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра существенно расширена и в настоящее время обслуживает 1 375 детей и подростков, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.По его словам, бюджет программы с 2015 года увеличился в 12 раз. Как сообщил Каладзе, на каждого бенефициара предусмотрено 4 800 лари в год, и каждый месяц финансируется 20 сеансов комплексной терапии.В Тбилиси многое делается для комфорта людей с ОВЗ - мэр столицы>>По его словам, увеличился и возраст детей, вовлеченных в программу. В частности, если изначально терапевтические занятия финансировались для детей в возрасте от 2 до 14 лет, то в результате консультаций с экспертами и представителями организаций, работающих в этой сфере, возрастной ценз увеличился до 18 лет."Пример Тбилиси подхватили многие другие муниципалитеты, и сегодня он реализуется во многих городах", – сказал мэр.В процессе утверждения городского бюджета на 2022 год, Каладзе не раз подчеркивал, что одним из приоритетных направлений работы мэрии будет здравоохранение и социальное обеспечение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, тбилиси, дети, аутизм, общество
Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом в Тбилиси увеличен в 12 раз – Каладзе
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Бюджет программы реабилитации детей с аутизмом тбилисской мэрии увеличился в 12 раз, в нее включены 1 375 бенефициаров
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Программа реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра существенно расширена и в настоящее время обслуживает 1 375 детей и подростков, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
По его словам, бюджет программы с 2015 года увеличился в 12 раз. Как сообщил Каладзе, на каждого бенефициара предусмотрено 4 800 лари в год, и каждый месяц финансируется 20 сеансов комплексной терапии.
"Когда эта программа начиналась в 2015 году, ее бюджет составлял 500 000 лари, и услуги получили 325 детей. За это время бюджет программы увеличился почти в 12 раз и на сегодняшний день составляет 5 миллионов 868 тысяч лари. В программе участвуют 1 375 детей и подростков… В 2015 году у этой программы было два провайдера, а сегодня их количество увеличилось до семи", – сказал Каха Каладзе.
По его словам, увеличился и возраст детей, вовлеченных в программу. В частности, если изначально терапевтические занятия финансировались для детей в возрасте от 2 до 14 лет, то в результате консультаций с экспертами и представителями организаций, работающих в этой сфере, возрастной ценз увеличился до 18 лет.
"Пример Тбилиси подхватили многие другие муниципалитеты, и сегодня он реализуется во многих городах", – сказал мэр.
В процессе утверждения городского бюджета на 2022 год, Каладзе не раз подчеркивал, что одним из приоритетных направлений работы мэрии будет здравоохранение и социальное обеспечение.
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