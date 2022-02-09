https://sputnik-georgia.ru/20220209/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-25-161-264271194.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 25 161

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 25 161

За последние 24 часа от коронавируса скончались 51 человек, вылечились 16 789 пациентов 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T11:00+0400

2022-02-09T11:00+0400

2022-02-09T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 616. Скончались 51 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 375 615 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 16 789 человек, с начала пандемии – 1 1 141 231. Скончались 15 351.Стал известен способ уменьшить риск заражения COVID-19>>За сутки сделано 72 587 тестов, в том числе 47 032 на антиген и 25 555 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 34,66%, за последние 14 дней – 29,26%%, за последние семь дней – 32,45%.К этому времени в Грузии сделано 2 759 753 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 566.В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах – 6 036, в ковид-гостиницах – 1 901.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19