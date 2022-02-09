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Генпрокуратура Грузии раскрыла детали убийства в Марнеули
Генпрокуратура Грузии раскрыла детали убийства в Марнеули
В убийстве 29-летнего мужчины обвиняется подросток, которого укусила собака 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T23:51+0400
2022-02-09T23:51+0400
2022-02-09T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Причиной жестокого убийства в Марнеули стал конфликт из-за укуса собаки, говорится в материалах обвинения, обнародованных на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.О раскрытии убийства в городе Марнеули и задержании несовершеннолетнего МВД Грузии заявило во вторник.Теперь 17-летнему задержанному предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток>>Также прокуратура Грузии обнародовала и детали дела.По данным следствия, несовершеннолетний нанес несколько ножевых ранений 29-летнему мужчине, мстя за укус собаки. Раненый скончался в клинике.В качестве меры пресечения прокуратура будет требовать для несовершеннолетнего предварительного заключения до приговора суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Генпрокуратура Грузии раскрыла детали убийства в Марнеули
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В убийстве 29-летнего мужчины обвиняется подросток, которого укусила собака
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik.
Причиной жестокого убийства в Марнеули стал конфликт из-за укуса собаки, говорится в материалах обвинения, обнародованных на сайте
Генеральной прокуратуры Грузии.
О раскрытии убийства в городе Марнеули и задержании несовершеннолетнего МВД Грузии заявило во вторник.
Теперь 17-летнему задержанному предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Также прокуратура Грузии обнародовала и детали дела.
По данным следствия, несовершеннолетний нанес несколько ножевых ранений 29-летнему мужчине, мстя за укус собаки. Раненый скончался в клинике.
В качестве меры пресечения прокуратура будет требовать для несовершеннолетнего предварительного заключения до приговора суда.
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