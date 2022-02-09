https://sputnik-georgia.ru/20220209/genprokuratura-gruzii-raskryla-detali-ubiystva-v-marneuli-264294215.html

Генпрокуратура Грузии раскрыла детали убийства в Марнеули

Генпрокуратура Грузии раскрыла детали убийства в Марнеули

В убийстве 29-летнего мужчины обвиняется подросток, которого укусила собака 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T23:51+0400

2022-02-09T23:51+0400

2022-02-09T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Причиной жестокого убийства в Марнеули стал конфликт из-за укуса собаки, говорится в материалах обвинения, обнародованных на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.О раскрытии убийства в городе Марнеули и задержании несовершеннолетнего МВД Грузии заявило во вторник.Теперь 17-летнему задержанному предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.В убийстве в Восточной Грузии обвиняется подросток>>Также прокуратура Грузии обнародовала и детали дела.По данным следствия, несовершеннолетний нанес несколько ножевых ранений 29-летнему мужчине, мстя за укус собаки. Раненый скончался в клинике.В качестве меры пресечения прокуратура будет требовать для несовершеннолетнего предварительного заключения до приговора суда.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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