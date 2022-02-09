https://sputnik-georgia.ru/20220209/goroskop-na-segodnya-10-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264266130.html

Гороскоп на сегодня 10 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 10 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 10 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение, кому... 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T09:52+0400

2022-02-09T09:52+0400

2022-02-09T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 10 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 10 февраля несет как положительные, так и негативные тенденции. Любые замыслы и деловые встречи знаку зодиака лучше реализовать с утра, а вечер посвятить родным и близким. В отношениях с близкими возникнут недоразумения. По гороскопу знаку зодиака, чтобы не навредить здоровью, сегодня нужно воздержаться от мясных продуктов и алкоголя.ТелецТельцам 10 февраля не стоит принимать важных решений. Все сделанное сегодня знаком зодиака окажется бесперспективным и абсолютно ненужным. Тельцы, несмотря на напряженный день, должны сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. По гороскопу вечер нужно провести в спокойной обстановке в кругу родных и близких.БлизнецыБлизнецам 10 февраля вести переговоры и налаживать контакты не следует – желаемого продолжения они не получат. Представителям знака зодиака следует обуздать сегодня эмоции и сократить общение, чтобы избежать конфликтов. По гороскопу Близнецам нужно сохранить сегодня равновесие и в семейных отношениях, а также хладнокровно отнестись к вероятной ссоре с партнером.РакРаки 10 февраля должны хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы – знак зодиака сможет облегчить ситуацию благодаря терпению и такту. Ракам придется сегодня отдавать долги, помогать близким и искать новые источники дохода. По гороскопу вечер знаку зодиака лучше провести в кругу семьи – это поможет возобновить и укрепить жизненные силы.ЛевЛьвов 10 февраля ждет успех в новых проектах, если они заручились поддержкой надежного партнера. Любые дела сегодня потребуют от знака зодиака много усилий, однако результаты ожиданий не оправдают. Львам внимательнее нужно отнестись к здоровью и разумно тратить жизненные силы. По гороскопу заводить новые знакомства сегодня не следует – ничего кроме пустоты они не принесут.ДеваДевам 10 февраля желательно посвятить активному отдыху, пообщаться с друзьями и принимать гостей. Благоприятна сегодня финансовая картина – возможны денежные поступления. У семейных представителей знака зодиака возможна ссора с партнером, а одинокие смогут найти свою половинку. По гороскопу Девам не стоит переедать и увлекаться сегодня острыми блюдами.ВесыВесам 10 февраля нужно довести до конца все начатые дела, чтобы избежать неприятностей. Большой ответственности и собранности потребуют от знака зодиака неопределенность и суета. По гороскопу Весы, чтобы сегодня не случилось, должны принимать быстрые решения, а также выяснить отношения с близким человеком. Главное быть сдержанным и решить конфликт мирно.СкорпионСкорпионы 10 февраля получат возможность завести интересные знакомства, которые окажутся полезными в будущем. Знак зодиака ждут сегодня серьезные затраты – у них есть шанс восстановить отношения с близкими. Гороскоп не рекомендует рассказывать сегодня направо и налево о своем финансовом положении, чтобы не пополнить список недоброжелателей.Стрелец,Стрельцам 10 февраля следует быть осторожными в обращении с финансами – возможны незапланированные расходы. Представителям знака зодиака сегодня не следует заводить откровенных разговоров с малознакомыми людьми. Возможно обострение отношений в семье. Гороскоп советует Стрельцам быть сдержаннее, не наговорить лишнего родным людям и решить все проблемы мирно.КозерогКозерогам 10 февраля следует быть осмотрительными делая покупки, чтобы не оказаться обманутыми. Представителям знака зодиака желательно сегодня не посещать рынок, а также отказаться от мясной пищи и алкоголя. По гороскопу иммунитет знака зодиака сегодня ослаблен и высока вероятность отравления. В целом день благоприятен для отдыха и возобновления жизненных сил.ВодолейВодолеи 10 февраля смогут проявить свои способности во всех сферах деятельности. По гороскопу знаку зодиака следует побольше отдыхать, чтобы не доводить себя до истощения. Излишняя эмоциональность может испортить отношения с близкими – не позволяйте себе резкости суждений и категоричности мнений. Встреча с друзьями подарит положительные эмоции.РыбыРыбы 10 февраля получат шанс создать хорошую базу для продвижения по карьерной лестнице. Чтобы избежать неприятностей, знаку зодиака нужно завершить сегодня все дела, которые находятся на заключительной стадии. Возможны ссоры с родственниками и перемены в личной жизни. Из-за активной деятельности и нервных перегрузок возрастает риск простудных заболеваний.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака