Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220209/gruzinskaya-mechta-proignorirovala-predlozhenie-partii-gakhariya-krizis-prodolzhaetsya-264291379.html
"Грузинская мечта" проигнорировала предложение партии Гахария: кризис продолжается
"Грузинская мечта" проигнорировала предложение партии Гахария: кризис продолжается
В сакребуло Сенаки в очередной раз не смогли выбрать председателя 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T19:59+0400
2022-02-09T20:02+0400
грузия
новости
политика
сенаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328712_0:48:3067:1773_1920x0_80_0_0_ae9dfbe77107a79bb8ac1f807d39316c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" проигнорировала предложение партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - депутация не явилась на заседание сакребуло (совещательный орган) Сенакского района и на этот раз.Ранее в среду члены сакребуло от партии "Для Грузии" пообещали поддержать кандидата от "Грузинской мечты" на пост председателя сакребуло, если ее депутаты явятся на заседание. В партии экс-премьера считают, что там можно было бы преодолеть кризис, который длится уже несколько месяцев. По его словам, таким образом правящая партия показала, что собирается довести дело до внеочередных выборов, чтобы получить большинство в Сенакском сакребуло путем фальсификации выборов."Грузинская мечта" показала свое истинное лицо и обратилась к форме саботажа. Теперь мы представим своего кандидата на пост председателя", - сказал Сичинава.Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку&gt;&gt;Поддержит ли кандидата партии "Для Грузии" остальная оппозиция, пока неизвестно. "Мы не ведем ни с кем консультаций", - сказал Сичинава.Спустя три месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остаются три сакребуло - в Сенаки, Зугдиди и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".Ранее партия добилась того, что ее представители возглавили три сакребуло - в Цаленджиха, Чхороцку и Рустави. В Сенаки расклад сил выглядит следующим образом: у "Грузинской мечты" - 16 мандатов, у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" - 13, у партии "Для Грузии" - четыре. Для избрания председателя необходимо согласие более половины депутатов сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259328712_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_48ae1322cc7d562fb7809a605b2cbcf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, сенаки

"Грузинская мечта" проигнорировала предложение партии Гахария: кризис продолжается

19:59 09.02.2022 (обновлено: 20:02 09.02.2022)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПравящая партия "Грузинская мечта",. символика
Правящая партия Грузинская мечта,. символика - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
В сакребуло Сенаки в очередной раз не смогли выбрать председателя
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" проигнорировала предложение партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - депутация не явилась на заседание сакребуло (совещательный орган) Сенакского района и на этот раз.
Ранее в среду члены сакребуло от партии "Для Грузии" пообещали поддержать кандидата от "Грузинской мечты" на пост председателя сакребуло, если ее депутаты явятся на заседание. В партии экс-премьера считают, что там можно было бы преодолеть кризис, который длится уже несколько месяцев.

"Мы сделали открытое предложение представителям правящей партии, но они пропустили уже шестое заседание и снова проигнорировали обязанности, возложенные на них избирателями", - сказал член партии Бердия Сичинава.

По его словам, таким образом правящая партия показала, что собирается довести дело до внеочередных выборов, чтобы получить большинство в Сенакском сакребуло путем фальсификации выборов.
"Грузинская мечта" показала свое истинное лицо и обратилась к форме саботажа. Теперь мы представим своего кандидата на пост председателя", - сказал Сичинава.
Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку>>
Поддержит ли кандидата партии "Для Грузии" остальная оппозиция, пока неизвестно.
"Мы не ведем ни с кем консультаций", - сказал Сичинава.
Спустя три месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остаются три сакребуло - в Сенаки, Зугдиди и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".
Ранее партия добилась того, что ее представители возглавили три сакребуло - в Цаленджиха, Чхороцку и Рустави.
В Сенаки расклад сил выглядит следующим образом: у "Грузинской мечты" - 16 мандатов, у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" - 13, у партии "Для Грузии" - четыре. Для избрания председателя необходимо согласие более половины депутатов сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский