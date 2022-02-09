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"Грузинская мечта" проигнорировала предложение партии Гахария: кризис продолжается
"Грузинская мечта" проигнорировала предложение партии Гахария: кризис продолжается
В сакребуло Сенаки в очередной раз не смогли выбрать председателя 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T19:59+0400
2022-02-09T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" проигнорировала предложение партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - депутация не явилась на заседание сакребуло (совещательный орган) Сенакского района и на этот раз.Ранее в среду члены сакребуло от партии "Для Грузии" пообещали поддержать кандидата от "Грузинской мечты" на пост председателя сакребуло, если ее депутаты явятся на заседание. В партии экс-премьера считают, что там можно было бы преодолеть кризис, который длится уже несколько месяцев. По его словам, таким образом правящая партия показала, что собирается довести дело до внеочередных выборов, чтобы получить большинство в Сенакском сакребуло путем фальсификации выборов."Грузинская мечта" показала свое истинное лицо и обратилась к форме саботажа. Теперь мы представим своего кандидата на пост председателя", - сказал Сичинава.Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку>>Поддержит ли кандидата партии "Для Грузии" остальная оппозиция, пока неизвестно. "Мы не ведем ни с кем консультаций", - сказал Сичинава.Спустя три месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остаются три сакребуло - в Сенаки, Зугдиди и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".Ранее партия добилась того, что ее представители возглавили три сакребуло - в Цаленджиха, Чхороцку и Рустави. В Сенаки расклад сил выглядит следующим образом: у "Грузинской мечты" - 16 мандатов, у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" - 13, у партии "Для Грузии" - четыре. Для избрания председателя необходимо согласие более половины депутатов сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Грузинская мечта" проигнорировала предложение партии Гахария: кризис продолжается
19:59 09.02.2022 (обновлено: 20:02 09.02.2022) Подписаться на
В сакребуло Сенаки в очередной раз не смогли выбрать председателя
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" проигнорировала предложение партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - депутация не явилась на заседание сакребуло (совещательный орган) Сенакского района и на этот раз.
Ранее в среду члены сакребуло от партии "Для Грузии" пообещали поддержать кандидата от "Грузинской мечты" на пост председателя сакребуло, если ее депутаты явятся на заседание. В партии экс-премьера считают, что там можно было бы преодолеть кризис, который длится уже несколько месяцев.
"Мы сделали открытое предложение представителям правящей партии, но они пропустили уже шестое заседание и снова проигнорировали обязанности, возложенные на них избирателями", - сказал член партии Бердия Сичинава.
По его словам, таким образом правящая партия показала, что собирается довести дело до внеочередных выборов, чтобы получить большинство в Сенакском сакребуло путем фальсификации выборов.
"Грузинская мечта" показала свое истинное лицо и обратилась к форме саботажа. Теперь мы представим своего кандидата на пост председателя", - сказал Сичинава.
Поддержит ли кандидата партии "Для Грузии" остальная оппозиция, пока неизвестно.
"Мы не ведем ни с кем консультаций", - сказал Сичинава.
Спустя три месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остаются три сакребуло - в Сенаки, Зугдиди и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".
Ранее партия добилась того, что ее представители возглавили три сакребуло - в Цаленджиха, Чхороцку и Рустави.
В Сенаки расклад сил выглядит следующим образом: у "Грузинской мечты" - 16 мандатов, у крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" - 13, у партии "Для Грузии" - четыре. Для избрания председателя необходимо согласие более половины депутатов сакребуло.
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