https://sputnik-georgia.ru/20220209/partiya-gakhariya-predlagaet-gruzinskoy-mechte-sdelku-264286249.html
Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку
Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку
Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" два месяца пропускают заседания сакребуло Сенаки
2022-02-09T16:20+0400
2022-02-09T16:20+0400
2022-02-09T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" согласились поддержать кандидата правящей партии "Грузинская мечта" на пост председателя сакребуло (городское собрание) Сенакского района, если депутаты от партии явятся на сегодняшнее заседание.По итогам выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах региона - Сенаки, Зугдиди, Чхороцку и Цаленджиха, ни одна из политических партий не набрала большинства.Спустя три месяца после выборов в местные органы власти, без председателя все еще остаются три сакребуло - в Сенаки, Зугдиди и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".Тот же расклад сил был в Цаленджиха, Чхороцку и Рустави, где партия Гахария добилась того, чтобы большинство депутатов поддержало ее кандидата.По его словам, депутаты "Грузинской мечты" два месяца саботируют работу представительского органа - они пропустили пять из восьми заседаний сакребуло Сенаки.Сичинава подчеркнул, что партия "Для Грузии" готова поддержать кандидата "Мечты" лишь для того, чтобы "положить конец этому искусственно созданному политическому кризису". Представитель партии Гахария возглавил сакребуло Рустави>>Он отметил, что сегодняшнее заседание станет своего рода проверкой.Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". В результате выборов в органы местного самоуправления в районе Сенаки 16 из 33 мандатов досталось "Грузинской мечте", у оппозиционной партии "Единое национальное движение" 13 мандатов. Еще четыре мандата у партии "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, политика, новости, георгий гахария, рустави, зугдиди, сенаки, грузинская мечта, партия "для грузии"
Партия Гахария предлагает "Грузинской мечте" сделку
16:20 09.02.2022 (обновлено: 16:23 09.02.2022) Подписаться на
Депутаты "Грузинской мечты" два месяца пропускают заседания сакребуло Сенаки
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" согласились поддержать кандидата правящей партии "Грузинская мечта" на пост председателя сакребуло (городское собрание) Сенакского района, если депутаты от партии явятся на сегодняшнее заседание.
По итогам выборов в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах региона - Сенаки, Зугдиди, Чхороцку и Цаленджиха, ни одна из политических партий не набрала большинства.
Спустя три месяца после выборов в местные органы власти, без председателя все еще остаются три сакребуло - в Сенаки, Зугдиди и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".
Тот же расклад сил был в Цаленджиха, Чхороцку и Рустави, где партия Гахария добилась того, чтобы большинство депутатов поддержало ее кандидата.
"Мы с самого начала говорили, что ни одна политическая должность не является для нас самоцелью, особенно ценой кризиса, который "Мечта" искусственно создает за счет интересов жителей Сенаки", - сказал один из лидеров "Для Грузии" Бердия Сичинава на брифинге.
По его словам, депутаты "Грузинской мечты" два месяца саботируют работу представительского органа - они пропустили пять из восьми заседаний сакребуло Сенаки.
Сичинава подчеркнул, что партия "Для Грузии" готова поддержать кандидата "Мечты" лишь для того, чтобы "положить конец этому искусственно созданному политическому кризису".
Он отметил, что сегодняшнее заседание станет своего рода проверкой.
Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению".
В результате выборов в органы местного самоуправления в районе Сенаки 16 из 33 мандатов досталось "Грузинской мечте", у оппозиционной партии "Единое национальное движение" 13 мандатов. Еще четыре мандата у партии "Для Грузии".
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