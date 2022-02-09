https://sputnik-georgia.ru/20220209/gruziya-eksportirovala-funduk-pochti-na-90-millionov-dollarov-264264430.html

Грузия экспортировала фундук почти на 90 миллионов долларов

Грузия экспортировала фундук почти на 90 миллионов долларов

Объем экспорта фундука за отчетный период вырос на 28% по сравнению с тем же периодом 2020/2021 годов 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T07:32+0400

2022-02-09T07:32+0400

2022-02-09T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 19,4 тысячи тонн фундука общей стоимостью 88,9 миллиона долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 4,3 тысячи тонн (28%), а стоимость увеличилась на 8,5 миллиона долларов (11%).Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть >>По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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