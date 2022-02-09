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Интересы грузинских предпринимателей будет защищать новый бизнес-омбудсмен
Интересы грузинских предпринимателей будет защищать новый бизнес-омбудсмен
Премьер-министр Грузии назначил бизнес-омбудсменом Отара Данелия 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T18:11+0400
2022-02-09T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил бизнес-омбудсменом Отара Данелия, сообщает пресс-служба главы правительства.По данным пресс-службы, Гарибашвили встретился с Данелия в администрации правительства и дал ему определенные поручения.Премьер Грузии сменил министра экономики – подробности>>Премьер подчеркнул, что поддержка бизнеса является приоритетом правительства Грузии и необходимым условием экономического роста и создания рабочих мест.Премьер отметил важность открытого сотрудничества с бизнесом, подчеркнув, что должно быть меньше барьеров и минимум бюрократии. Он также сделал акцент на максимальную доступность государственных сервисов для бизнеса.До последнего времени Отар Данелия занимал должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития. В 2014-2016 годы Данелия был министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии, а в 2016-2020 годы - депутатом парламента Грузии девятого созыва.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Интересы грузинских предпринимателей будет защищать новый бизнес-омбудсмен
18:11 09.02.2022 (обновлено: 18:19 09.02.2022) Подписаться на
Премьер-министр Грузии назначил бизнес-омбудсменом Отара Данелия
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил бизнес-омбудсменом Отара Данелия, сообщает пресс-служба главы правительства.
По данным пресс-службы, Гарибашвили встретился с Данелия в администрации правительства и дал ему определенные поручения.
Премьер подчеркнул, что поддержка бизнеса является приоритетом правительства Грузии и необходимым условием экономического роста и создания рабочих мест.
Премьер отметил важность открытого сотрудничества с бизнесом, подчеркнув, что должно быть меньше барьеров и минимум бюрократии. Он также сделал акцент на максимальную доступность государственных сервисов для бизнеса.
До последнего времени Отар Данелия занимал должность первого заместителя министра экономики и устойчивого развития.
В 2014-2016 годы Данелия был министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии, а в 2016-2020 годы - депутатом парламента Грузии девятого созыва.
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