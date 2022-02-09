https://sputnik-georgia.ru/20220209/meriya-tbilisi-rasschityvaet-na-pomosch-parlamenta-v-borbe-s-nezakonnym-stroitelstvom-264281372.html
Мэрия Тбилиси рассчитывает на помощь парламента в борьбе с незаконным строительством
Мэрия Тбилиси рассчитывает на помощь парламента в борьбе с незаконным строительством
Акты о нарушениях при строительстве мэрия столицы будет размещать прямо на объектах 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T14:48+0400
2022-02-09T14:48+0400
2022-02-09T14:49+0400
грузия
новости
тбилиси
строительство
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В борьбе с незаконным строительством мэрия Тбилиси намерена заручиться поддержкой парламента в повышении эффективности правоприменения.Как заявил на заседании городского правительства в среду мэр столицы Каха Каладзе, речь идет о совершенствовании механизма передачи правовых актов, выдаваемых юридической службой, чтобы недобросовестный застройщик не препятствовал исполнению, оправдываясь неполучением акта юридической службы о нарушениях.По словам Каладзе, некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, преднамеренно уклоняются от вручения акта, чем мешают процессу исполнения.Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконными постройками>>Каха Каладзе также рассказал о других мерах, принимаемых для решения проблемы незаконного строительства. По его словам, ни одно незаконное строительство в Тбилиси не осталось без реагирования. Он напомнил, что за время его мэрства штрафы за нарушения в строительной сфере увеличились до 50 тысяч лари (17 тысяч долларов), более того, была введена уголовная ответственность."Учитывая высокие прибыли в строительном секторе, этим строителям, вероятно, выгоднее было заплатить штраф и продолжить незаконное строительство. Именно поэтому мы ввели уголовную ответственность, что очень важно и, я думаю, это решит проблему незаконных построек в будущем", – заявил Каха Каладзе.По информации мэрии, за прошедшие четыре года в строительном секторе было выявлено 4 200 нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 82 миллиона лари (28 млн долларов), в то время, как при правительстве "Национального движения" было выявлено 3 500 нарушений и выписано штрафов на 11 миллионов лари (3,7 млн долларов).В 2014-2017 годах, при мэре Давиде Нармания, было выявлено 3 400 нарушений и наложено штрафов в размере 19 миллионов лари (6,5 млн долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Мэрия Тбилиси рассчитывает на помощь парламента в борьбе с незаконным строительством
14:48 09.02.2022 (обновлено: 14:49 09.02.2022) Подписаться на
Акты о нарушениях при строительстве мэрия столицы будет размещать прямо на объектах
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В борьбе с незаконным строительством мэрия Тбилиси намерена заручиться поддержкой парламента в повышении эффективности правоприменения.
Как заявил на заседании городского правительства в среду мэр столицы Каха Каладзе, речь идет о совершенствовании механизма передачи правовых актов, выдаваемых юридической службой, чтобы недобросовестный застройщик не препятствовал исполнению, оправдываясь неполучением акта юридической службы о нарушениях.
По словам Каладзе, некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, преднамеренно уклоняются от вручения акта, чем мешают процессу исполнения.
"Поэтому хочу обратиться к парламенту с инициативой узаконить применение используемой модели вручения правовых актов... В частности, акт, выданный юридической службой, размещается на объекте и будет считаться опубликованным и доставленным. В таком случае несоблюдение застройщиком нормативно-правового акта уже не может препятствовать исполнительному процессу", – сказал Каладзе.
Каха Каладзе также рассказал о других мерах, принимаемых для решения проблемы незаконного строительства. По его словам, ни одно незаконное строительство в Тбилиси не осталось без реагирования. Он напомнил, что за время его мэрства штрафы за нарушения в строительной сфере увеличились до 50 тысяч лари (17 тысяч долларов), более того, была введена уголовная ответственность.
"Учитывая высокие прибыли в строительном секторе, этим строителям, вероятно, выгоднее было заплатить штраф и продолжить незаконное строительство. Именно поэтому мы ввели уголовную ответственность, что очень важно и, я думаю, это решит проблему незаконных построек в будущем", – заявил Каха Каладзе.
По информации мэрии, за прошедшие четыре года в строительном секторе было выявлено 4 200 нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 82 миллиона лари (28 млн долларов), в то время, как при правительстве "Национального движения" было выявлено 3 500 нарушений и выписано штрафов на 11 миллионов лари (3,7 млн долларов).
В 2014-2017 годах, при мэре Давиде Нармания, было выявлено 3 400 нарушений и наложено штрафов в размере 19 миллионов лари (6,5 млн долларов).
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