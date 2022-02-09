https://sputnik-georgia.ru/20220209/meriya-tbilisi-rasschityvaet-na-pomosch-parlamenta-v-borbe-s-nezakonnym-stroitelstvom-264281372.html

Мэрия Тбилиси рассчитывает на помощь парламента в борьбе с незаконным строительством

Мэрия Тбилиси рассчитывает на помощь парламента в борьбе с незаконным строительством

Акты о нарушениях при строительстве мэрия столицы будет размещать прямо на объектах 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T14:48+0400

2022-02-09T14:48+0400

2022-02-09T14:49+0400

грузия

новости

тбилиси

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637464_0:0:3495:1966_1920x0_80_0_0_e2587bef6eb437c00f9653fcf23cf665.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В борьбе с незаконным строительством мэрия Тбилиси намерена заручиться поддержкой парламента в повышении эффективности правоприменения.Как заявил на заседании городского правительства в среду мэр столицы Каха Каладзе, речь идет о совершенствовании механизма передачи правовых актов, выдаваемых юридической службой, чтобы недобросовестный застройщик не препятствовал исполнению, оправдываясь неполучением акта юридической службы о нарушениях.По словам Каладзе, некоторые строительные компании, которые ведут незаконное строительство, преднамеренно уклоняются от вручения акта, чем мешают процессу исполнения.Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконными постройками>>Каха Каладзе также рассказал о других мерах, принимаемых для решения проблемы незаконного строительства. По его словам, ни одно незаконное строительство в Тбилиси не осталось без реагирования. Он напомнил, что за время его мэрства штрафы за нарушения в строительной сфере увеличились до 50 тысяч лари (17 тысяч долларов), более того, была введена уголовная ответственность."Учитывая высокие прибыли в строительном секторе, этим строителям, вероятно, выгоднее было заплатить штраф и продолжить незаконное строительство. Именно поэтому мы ввели уголовную ответственность, что очень важно и, я думаю, это решит проблему незаконных построек в будущем", – заявил Каха Каладзе.По информации мэрии, за прошедшие четыре года в строительном секторе было выявлено 4 200 нарушений и выписаны штрафы на общую сумму 82 миллиона лари (28 млн долларов), в то время, как при правительстве "Национального движения" было выявлено 3 500 нарушений и выписано штрафов на 11 миллионов лари (3,7 млн долларов).В 2014-2017 годах, при мэре Давиде Нармания, было выявлено 3 400 нарушений и наложено штрафов в размере 19 миллионов лари (6,5 млн долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, строительство