https://sputnik-georgia.ru/20220202/meriya-tbilisi-prodolzhaet-borbu-s-nezakonnymi-postroykami-264085978.html
Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконными постройками
Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконными постройками
Наряду со штрафами за незаконное строительство в Тбилиси введена уголовная ответственность 02.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-02T14:47+0400
2022-02-02T14:47+0400
2022-02-02T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Незаконное строительство всегда было и остается одной из серьезных проблем для столицы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.На днях мэрия Тбилиси демонтировала несколько незаконно возведенных построек в поселке Орхеви в районе Самгори. По словам мэра города, никому не будет позволено захватывать государственные земли и строить на них.В Тбилиси продолжается демонтаж незаконных построек>>По его словам, с 2017 года в столице начали увеличивать штрафы за незаконное строительство. Однако этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности"Придя к власти, мы начали увеличивать штрафы и увеличили их с 8 до 50 тысяч лари (от 2,5 до 16 тысяч долларов) согласно категориям, однако на практике увидели, что и этого недостаточно. Именно поэтому для пресечения незаконного строительства через парламент Грузии мы ввели меры уголовной ответственности, чтобы остановить незаконное строительство. Думаю, что этим мы остановим процесс незаконной застройки города", – сказал Каладзе.При этом, по словам мэра, столичные власти продолжат помогать бездомным и обеспечит их жильем, но не допустят захвата земель. Каладзе пообещал, что в ближайшие четыре года в Тбилиси не останется бездомных и все они будут обеспечены жильем.Читайте также:В Тбилиси снесли незаконные постройкиНезаконные постройки в Тбилиси будут сносить – мэрия ужесточает контрольАварийные дома, пробки – что больше всего волнует жителей ТбилисиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, строительство
Мэрия Тбилиси продолжает борьбу с незаконными постройками
Наряду со штрафами за незаконное строительство в Тбилиси введена уголовная ответственность
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Незаконное строительство всегда было и остается одной из серьезных проблем для столицы, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
На днях мэрия Тбилиси демонтировала несколько незаконно возведенных построек в поселке Орхеви в районе Самгори. По словам мэра города, никому не будет позволено захватывать государственные земли и строить на них.
"Я никогда не говорил, что в Тбилиси не было незаконных построек. Наоборот, я всегда говорил, что это проблема, и в 2017 году, когда жители Тбилиси избрали меня мэром, мы начали бороться с этим", – сказал Каладзе.
По его словам, с 2017 года в столице начали увеличивать штрафы за незаконное строительство. Однако этого оказалось недостаточно. Поэтому были введены меры уголовной ответственности
"Придя к власти, мы начали увеличивать штрафы и увеличили их с 8 до 50 тысяч лари (от 2,5 до 16 тысяч долларов) согласно категориям, однако на практике увидели, что и этого недостаточно. Именно поэтому для пресечения незаконного строительства через парламент Грузии мы ввели меры уголовной ответственности, чтобы остановить незаконное строительство. Думаю, что этим мы остановим процесс незаконной застройки города", – сказал Каладзе.
При этом, по словам мэра, столичные власти продолжат помогать бездомным и обеспечит их жильем, но не допустят захвата земель. Каладзе пообещал, что в ближайшие четыре года в Тбилиси не останется бездомных и все они будут обеспечены жильем.
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