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https://sputnik-georgia.ru/20220209/odna-iz-dvukh-tyazhb-po-vladeniyu-telekanalom-rustavi-2-prekraschena-264292147.html
Одна из двух тяжб по владению телеканалом "Рустави 2" прекращена
Одна из двух тяжб по владению телеканалом "Рустави 2" прекращена
От притязаний на один из ведущих каналов Грузии отказался экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили 09.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили отозвал свой иск, согласно которому он претендовал на телеканал "Рустави 2", заявил адвокат нынешнего владельца ТВ Кибара Халваши - Паата Салия.Окруашвили обратился в суд в середине июля 2019 года. Главным доказательством в деле стал договор, оформленный в 2010 году в Берлине, о том, что Халваши - номинированное лицо владеющего телеканалом Окруашвили. Первая экспертиза установила, что документ был подделкой.Согласно условиям вышеуказанного договора, в случае его нарушения Халваши должен был выплатить Окруашвили 7 миллионов долларов.Еще одна тяжба по делу "Рустави 2" рассматривается в апелляционном суде.Основатели телекомпании "Рустави 2" Давид Двали и Джарджи Акимидзе, которые требуют от Халваши 60% доли. Они подали апелляцию после того, как в декабре 2021 года Тбилисский городской суд отказал им в удовлетворении требования."Рустави 2" на сегодняшний день принадлежит бизнесмену Кибару Халваши (60%) и его компании "Панорама" (40%).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, тв "рустави 2", суд

Одна из двух тяжб по владению телеканалом "Рустави 2" прекращена

20:21 09.02.2022 (обновлено: 20:31 09.02.2022)
© Sputnik / STRINGERИраклий Окруашвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии
Ираклий Окруашвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / STRINGER
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От притязаний на один из ведущих каналов Грузии отказался экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили отозвал свой иск, согласно которому он претендовал на телеканал "Рустави 2", заявил адвокат нынешнего владельца ТВ Кибара Халваши - Паата Салия.
Окруашвили обратился в суд в середине июля 2019 года. Главным доказательством в деле стал договор, оформленный в 2010 году в Берлине, о том, что Халваши - номинированное лицо владеющего телеканалом Окруашвили. Первая экспертиза установила, что документ был подделкой.

"Адвокаты требовали проведения новой комплексной экспертизы четырьмя экспертами, чего не предполагает законодательство. Соответственно, суд им отказал, после чего они приняли решение, с предварительно согласия Окруашвили, отозвать иск", - сказал Салия.

Согласно условиям вышеуказанного договора, в случае его нарушения Халваши должен был выплатить Окруашвили 7 миллионов долларов.
Еще одна тяжба по делу "Рустави 2" рассматривается в апелляционном суде.
Основатели телекомпании "Рустави 2" Давид Двали и Джарджи Акимидзе, которые требуют от Халваши 60% доли. Они подали апелляцию после того, как в декабре 2021 года Тбилисский городской суд отказал им в удовлетворении требования.
"Рустави 2" на сегодняшний день принадлежит бизнесмену Кибару Халваши (60%) и его компании "Панорама" (40%).
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