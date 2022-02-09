https://sputnik-georgia.ru/20220209/ostorozhno-ugarnyy-gaz---tbilisi-energy-prizyvaet-naselenie-sledit-za-tsvetom-plameni-264289424.html
Осторожно, угарный газ - Tbilisi Energy призывает население следить за цветом пламени
Осторожно, угарный газ - Tbilisi Energy призывает население следить за цветом пламени
Желтоватый оттенок при горении газа свидетельствует о его неполном сгорании 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T19:02+0400
2022-02-09T19:02+0400
2022-02-09T20:39+0400
грузия
новости
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/30/238293048_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2984278eb74b85d2ced1ff42666dcd6c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy предупреждает население обращать внимание на цвет пламени при пользовании газовыми приборами."При горении газа обращайте внимание на цвет пламени. Его желтоватый цвет свидетельствует о неполном сгорании, что приводит к накоплению угарного газа - СО. СО убивает", - говорится в сообщении компании в Facebook.Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси>>В компании отмечают, что для полного сгорания газа требуется кислород, поэтому, чтобы избежать опасности, необходимо часто проветривать помещение и привлекать мастера для чистки газового оборудования.Tbilisi Energy и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/30/238293048_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ba3a523e4330d452bb3f310e9615668a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, газ
Осторожно, угарный газ - Tbilisi Energy призывает население следить за цветом пламени
19:02 09.02.2022 (обновлено: 20:39 09.02.2022) Подписаться на
Желтоватый оттенок при горении газа свидетельствует о его неполном сгорании
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy предупреждает население обращать внимание на цвет пламени при пользовании газовыми приборами.
"При горении газа обращайте внимание на цвет пламени. Его желтоватый цвет свидетельствует о неполном сгорании, что приводит к накоплению угарного газа - СО. СО убивает", - говорится в сообщении
компании в Facebook.
В компании отмечают, что для полного сгорания газа требуется кислород, поэтому, чтобы избежать опасности, необходимо часто проветривать помещение и привлекать мастера для чистки газового оборудования.
Tbilisi Energy и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.