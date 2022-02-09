https://sputnik-georgia.ru/20220209/ostorozhno-ugarnyy-gaz---tbilisi-energy-prizyvaet-naselenie-sledit-za-tsvetom-plameni-264289424.html

Осторожно, угарный газ - Tbilisi Energy призывает население следить за цветом пламени

Осторожно, угарный газ - Tbilisi Energy призывает население следить за цветом пламени

Желтоватый оттенок при горении газа свидетельствует о его неполном сгорании 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T19:02+0400

2022-02-09T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy предупреждает население обращать внимание на цвет пламени при пользовании газовыми приборами."При горении газа обращайте внимание на цвет пламени. Его желтоватый цвет свидетельствует о неполном сгорании, что приводит к накоплению угарного газа - СО. СО убивает", - говорится в сообщении компании в Facebook.Пять человек обнаружены мертвыми на окраине Тбилиси>>В компании отмечают, что для полного сгорания газа требуется кислород, поэтому, чтобы избежать опасности, необходимо часто проветривать помещение и привлекать мастера для чистки газового оборудования.Tbilisi Energy и другие газораспределительные компании предупреждают население, что кустарно и самовольно установленные газовые приборы, особенно с открытой камерой сгорания, опасны для жизни. Компания также напоминает, что во время ветра угроза накопления угарного газа (CO) возрастает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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