https://sputnik-georgia.ru/20220209/pochemu-dollar-padaet-likbez-ot-natsbanka-gruzii-264267249.html

Почему доллар падает: ликбез от Нацбанка Грузии

Почему доллар падает: ликбез от Нацбанка Грузии

Из-за ужесточения монетарной политики растет интерес иностранцев к ценным бумагам в лари, считает глава Нацбанка 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T07:01+0400

2022-02-09T07:01+0400

2022-02-09T07:01+0400

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коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Причиной укрепления обменного курса национальной валюты - лари по отношению к доллару стали внешние факторы, в том числе увеличение экспорта, денежные переводы и восстановление туризма, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Курс лари начал укрепляться с начала февраля. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1. Обменный курс на 9 февраля составляет 2,92 GEL/$1По его словам, последнее укрепление нацвалюты в основном связано с улучшением внешнего сектора, под которым подразумевается экспорт продукции, высокий рост перечислений из-за рубежа и частичное восстановление доходов от международного туризмаПри этом, глава регулятора отметил, что из-за ужесточения монетарной политики растет интерес иностранцев к ценным бумагам в лари, так как в благодаря хорошему опыту экономической команды в макроэкономическом управлении увеличился запрос на депозиты в лари.Бизнес-ассоциация Грузии: укрепление лари может вызвать снижение цен >>"Говоря простым языком, когда ухудшились главные экономические факторы лари обесценился и когда фундаментальные факторы улучшились - лари это отразил", - сказал Гвенетадзе.При этом он отметил, что стоит ждать снижения цен из-за укрепившегося лари."Так как обменный курс лари укрепился, это не может не отразится на ценах", - сказал Гвенетадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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