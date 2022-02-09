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Почему доллар падает: ликбез от Нацбанка Грузии
Почему доллар падает: ликбез от Нацбанка Грузии
Из-за ужесточения монетарной политики растет интерес иностранцев к ценным бумагам в лари, считает глава Нацбанка 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T07:01+0400
2022-02-09T07:01+0400
2022-02-09T07:01+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
национальный банк грузии
коба гвенетадзе
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Причиной укрепления обменного курса национальной валюты - лари по отношению к доллару стали внешние факторы, в том числе увеличение экспорта, денежные переводы и восстановление туризма, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Курс лари начал укрепляться с начала февраля. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1. Обменный курс на 9 февраля составляет 2,92 GEL/$1По его словам, последнее укрепление нацвалюты в основном связано с улучшением внешнего сектора, под которым подразумевается экспорт продукции, высокий рост перечислений из-за рубежа и частичное восстановление доходов от международного туризмаПри этом, глава регулятора отметил, что из-за ужесточения монетарной политики растет интерес иностранцев к ценным бумагам в лари, так как в благодаря хорошему опыту экономической команды в макроэкономическом управлении увеличился запрос на депозиты в лари.Бизнес-ассоциация Грузии: укрепление лари может вызвать снижение цен >>"Говоря простым языком, когда ухудшились главные экономические факторы лари обесценился и когда фундаментальные факторы улучшились - лари это отразил", - сказал Гвенетадзе.При этом он отметил, что стоит ждать снижения цен из-за укрепившегося лари."Так как обменный курс лари укрепился, это не может не отразится на ценах", - сказал Гвенетадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, экономика, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, коба гвенетадзе
Почему доллар падает: ликбез от Нацбанка Грузии
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Из-за ужесточения монетарной политики растет интерес иностранцев к ценным бумагам в лари, считает глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Причиной укрепления обменного курса национальной валюты - лари по отношению к доллару стали внешние факторы, в том числе увеличение экспорта, денежные переводы и восстановление туризма, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Курс лари начал укрепляться с начала февраля. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1. Обменный курс на 9 февраля составляет 2,92 GEL/$1
"Как вы знаете, у нас действует плавающий режим обменного курса валют. Установление обменного курса происходит на основании спроса и предложения на рынке. Это связано с оттоком – притоком валюты и ожиданиями", - сказал Гвенетадзе в эфире радиостанции "Фортуна".
По его словам, последнее укрепление нацвалюты в основном связано с улучшением внешнего сектора, под которым подразумевается экспорт продукции, высокий рост перечислений из-за рубежа и частичное восстановление доходов от международного туризма
При этом, глава регулятора отметил, что из-за ужесточения монетарной политики растет интерес иностранцев к ценным бумагам в лари, так как в благодаря хорошему опыту экономической команды в макроэкономическом управлении увеличился запрос на депозиты в лари.
"Говоря простым языком, когда ухудшились главные экономические факторы лари обесценился и когда фундаментальные факторы улучшились - лари это отразил", - сказал Гвенетадзе.
При этом он отметил, что стоит ждать снижения цен из-за укрепившегося лари.
"Так как обменный курс лари укрепился, это не может не отразится на ценах", - сказал Гвенетадзе.
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