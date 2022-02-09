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https://sputnik-georgia.ru/20220209/smi-o-gryaduschikh-perestanovkakh-v-pravitelstve-gruzii---kto-smenit-turnava-264275796.html
СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?
СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?
Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени
2022-02-09T12:42+0400
2022-02-09T14:01+0400
грузия
новости
леван давиташвили
натия турнава
правительство грузии
политика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представит двух новых министров, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на свои источники. Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии может занять Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства.Давиташвили является членом правительства Грузии уже шестой год.Кто придет на смену Турнава в министерстве экономики, телеканал не сообщает. В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на коммуналку&gt;&gt;Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени. О чем будет говорить Гарибашвили, пока официально неизвестно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, леван давиташвили, натия турнава, правительство грузии, политика, ираклий гарибашвили

СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?

12:42 09.02.2022 (обновлено: 14:01 09.02.2022)
© photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaНатия Турнава
Натия Турнава - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представит двух новых министров, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на свои источники.
Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии может занять Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства.
Давиташвили является членом правительства Грузии уже шестой год.
Кто придет на смену Турнава в министерстве экономики, телеканал не сообщает.
В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).
Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на коммуналку>>
Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени. О чем будет говорить Гарибашвили, пока официально неизвестно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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