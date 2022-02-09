https://sputnik-georgia.ru/20220209/smi-o-gryaduschikh-perestanovkakh-v-pravitelstve-gruzii---kto-smenit-turnava-264275796.html
СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?
СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?
Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени
2022-02-09T12:42+0400
2022-02-09T12:42+0400
2022-02-09T14:01+0400
грузия
новости
леван давиташвили
натия турнава
правительство грузии
политика
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0e/251463121_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_374532f041e082594ddb8434b5a178ee.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представит двух новых министров, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на свои источники. Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии может занять Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства.Давиташвили является членом правительства Грузии уже шестой год.Кто придет на смену Турнава в министерстве экономики, телеканал не сообщает. В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на коммуналку>>Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени. О чем будет говорить Гарибашвили, пока официально неизвестно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0e/251463121_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_09242e858df081a3a18d5e2d68a48e45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, леван давиташвили, натия турнава, правительство грузии, политика, ираклий гарибашвили
СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?
12:42 09.02.2022 (обновлено: 14:01 09.02.2022) Подписаться на
Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представит двух новых министров, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на свои источники.
Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии может занять Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства.
Давиташвили является членом правительства Грузии уже шестой год.
Кто придет на смену Турнава в министерстве экономики, телеканал не сообщает.
В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).
Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени. О чем будет говорить Гарибашвили, пока официально неизвестно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.