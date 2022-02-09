https://sputnik-georgia.ru/20220209/smi-o-gryaduschikh-perestanovkakh-v-pravitelstve-gruzii---kto-smenit-turnava-264275796.html

СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?

СМИ о грядущих перестановках в правительстве Грузии - кто сменит Турнава?

Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени

2022-02-09T12:42+0400

2022-02-09T12:42+0400

2022-02-09T14:01+0400

грузия

новости

леван давиташвили

натия турнава

правительство грузии

политика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду представит двух новых министров, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на свои источники. Кресло министра экономики и устойчивого развития Грузии может занять Леван Давиташвили, который в настоящее время возглавляет министерство окружающей среды и сельского хозяйства.Давиташвили является членом правительства Грузии уже шестой год.Кто придет на смену Турнава в министерстве экономики, телеканал не сообщает. В последнее время оппозиция проводит акции протеста с требованием отставки Турнава и снижения тарифов на электроэнергию и газ. Последние такие акции прошли во вторник у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).Протесты в Тбилиси: демонстранты требуют снижения тарифов на коммуналку>>Пресс-служба правительства анонсировала заявление премьер-министра на 14:00 по тбилисскому времени. О чем будет говорить Гарибашвили, пока официально неизвестно. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, леван давиташвили, натия турнава, правительство грузии, политика, ираклий гарибашвили