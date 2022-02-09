https://sputnik-georgia.ru/20220209/u-granitsy-gruzii-s-rossiey-proizoshlo-zemletryasenie-264289587.html

У границы Грузии с Россией произошло землетрясение

У границы Грузии с Россией произошло землетрясение

По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T17:46+0400

2022-02-09T17:46+0400

2022-02-09T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории России в 61 километре от границы с Грузией. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 16:26 по местному времени в Ингушетии. Эпицентр находился на глубине 12 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Большой Кавказ и Предкавказье. Наиболее активна в сейсмическом отношении восточная часть Северного Кавказа – территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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