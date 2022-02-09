https://sputnik-georgia.ru/20220209/u-granitsy-gruzii-s-rossiey-proizoshlo-zemletryasenie-264289587.html
У границы Грузии с Россией произошло землетрясение
У границы Грузии с Россией произошло землетрясение
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T17:46+0400
2022-02-09T17:46+0400
2022-02-09T17:54+0400
россия
ингушетия
новости
западная грузия
происшествия
землетрясение
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930849_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_d1ef3c58f8212f90982c8a86e0d3e65d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории России в 61 километре от границы с Грузией. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 16:26 по местному времени в Ингушетии. Эпицентр находился на глубине 12 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях нет.Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Большой Кавказ и Предкавказье. Наиболее активна в сейсмическом отношении восточная часть Северного Кавказа – территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
ингушетия
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930849_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_4a82a26d9e4fd0b969602b49a7b6d307.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, ингушетия, новости, западная грузия, происшествия, землетрясение, землетрясения в грузии
У границы Грузии с Россией произошло землетрясение
17:46 09.02.2022 (обновлено: 17:54 09.02.2022) Подписаться на
По предварительным данным, в результате подземных толчков никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории России в 61 километре от границы с Грузией.
По данным
Национального центра сейсмического мониторинга, толчки были зафиксированы в 16:26 по местному времени в Ингушетии. Эпицентр находился на глубине 12 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях нет.
Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах. В Европейской части России высокой сейсмичностью отличается Большой Кавказ и Предкавказье.
Наиболее активна в сейсмическом отношении восточная часть Северного Кавказа – территории Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.