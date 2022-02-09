https://sputnik-georgia.ru/20220209/uchenye-rasskazali-kak-poluchit-immunitet-ot-covid-19-264251480.html
Ученые рассказали, как получить иммунитет от COVID-19
Ученые рассказали, как получить иммунитет от COVID-19
Как вырабатывается имунный ответ на коронавирус? На этот вопрос ответили иммунологи
2022-02-09T06:06+0400
2022-02-09T06:06+0400
2022-02-09T06:06+0400
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Три раза – именно столько человеческий организм должен "столкнуться" с воздействием шиповидного белка SARS-CoV-2, чтобы получить иммунитет от коронавируса.При этом защита, которая, по словам медиков, обеспечивается двумя дозами матричной РНК-вакцины, уменьшается до 40% всего через несколько месяцев после второй прививки. Между тем исследования показали, что третья, так называется "бустерная" доза, может помочь в этой проблеме. Иммунологи подтвердили, что спустя 14 дней после третьей прививки показатель защиты организма от заражения составляет 60-70%, а шанс переболеть тяжелой формой вируса остается на низком уровне. Когда у детей проявляется "омикрон"? Ответ врача >>>Наконец, эксперты утверждают, что особенность иммунной системы человека "запоминать" инфекции, которыми он переболел, это одна из ее характерных черт. Однако иммунная система не способна гарантировать устойчивый ответ. То есть определенные инфекции и иммунизация обеспечивают пожизненную защиту, но для остальных нужны систематические бустерные прививки или же новые вакцины с измененным составом. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Лиза Офман
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
вакцинация от коронавируса, здоровье, наука, новости, общество, советы врачей
Ученые рассказали, как получить иммунитет от COVID-19
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Как вырабатывается имунный ответ на коронавирус? На этот вопрос ответили иммунологи
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Три раза – именно столько человеческий организм должен "столкнуться" с воздействием шиповидного белка SARS-CoV-2, чтобы получить иммунитет от коронавируса.
К такому выводу пришли иммунологи. По словам специалистов, существующие на сегодня вакцины, разработанные ученые на основе оригинального коронавируса, не способны обеспечить достаточной защиты от инфицирования этим вариантом. Но они могут снизить снижают угрозу госпитализации или летального исхода.
При этом защита, которая, по словам медиков, обеспечивается двумя дозами матричной РНК-вакцины, уменьшается до 40% всего через несколько месяцев после второй прививки.
Между тем исследования показали, что третья, так называется "бустерная" доза, может помочь в этой проблеме. Иммунологи подтвердили, что спустя 14 дней после третьей прививки показатель защиты организма от заражения составляет 60-70%, а шанс переболеть тяжелой формой вируса остается на низком уровне.
Наконец, эксперты утверждают, что особенность иммунной системы человека "запоминать" инфекции, которыми он переболел, это одна из ее характерных черт. Однако иммунная система не способна гарантировать устойчивый ответ. То есть определенные инфекции и иммунизация обеспечивают пожизненную защиту, но для остальных нужны систематические бустерные прививки или же новые вакцины с измененным составом.
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