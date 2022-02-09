https://sputnik-georgia.ru/20220209/uchenye-rasskazali-kak-poluchit-immunitet-ot-covid-19-264251480.html

Ученые рассказали, как получить иммунитет от COVID-19

Ученые рассказали, как получить иммунитет от COVID-19

Как вырабатывается имунный ответ на коронавирус? На этот вопрос ответили иммунологи

2022-02-09T06:06+0400

2022-02-09T06:06+0400

2022-02-09T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Три раза – именно столько человеческий организм должен "столкнуться" с воздействием шиповидного белка SARS-CoV-2, чтобы получить иммунитет от коронавируса.При этом защита, которая, по словам медиков, обеспечивается двумя дозами матричной РНК-вакцины, уменьшается до 40% всего через несколько месяцев после второй прививки. Между тем исследования показали, что третья, так называется "бустерная" доза, может помочь в этой проблеме. Иммунологи подтвердили, что спустя 14 дней после третьей прививки показатель защиты организма от заражения составляет 60-70%, а шанс переболеть тяжелой формой вируса остается на низком уровне. Когда у детей проявляется "омикрон"? Ответ врача >>>Наконец, эксперты утверждают, что особенность иммунной системы человека "запоминать" инфекции, которыми он переболел, это одна из ее характерных черт. Однако иммунная система не способна гарантировать устойчивый ответ. То есть определенные инфекции и иммунизация обеспечивают пожизненную защиту, но для остальных нужны систематические бустерные прививки или же новые вакцины с измененным составом. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

вакцинация от коронавируса, здоровье, наука, новости, общество, советы врачей