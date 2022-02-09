https://sputnik-georgia.ru/20220209/v-moskve-sostoitsya-chempionat-po-poedaniyu-khinkali-264295374.html

В Москве состоится чемпионат по поеданию хинкали

В Москве состоится чемпионат по поеданию хинкали

Победитель, съевший больше всех хинкали за две минуты, получит приз в 500 тысяч рублей 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Москве впервые пройдет чемпионат по поеданию хинкали, победитель получит 500 тысяч рублей (около 6 500 тысяч долларов), сообщается в социальной сети Инстаграм.Участников соревнования определят на отборочном этапе, который будет проходить в течение 13 дней.Во время отбора конкурсанты должны будут съесть как можно больше хинкали за одну минуту.Как уберечься от горячего "сока" хинкали и остаться в чистой одежде? Советы повара>>Финал состоится в марте – показать свое умение участники должны будут за две минуты.Тот, кто выйдет на второе место, станет обладателем мобильного телефона iPhone 13 Pro Max.А за третье место вручат сертификат номиналом 50 тысяч рублей (650 долларов) на посещение одного из заведений сети грузинской кухни, которое стало организатором мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, москва, хинкали