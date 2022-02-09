https://sputnik-georgia.ru/20220209/vse-sigarety-v-gruzii-budut-prodavatsya-v-odinakovykh-upakovkakh-264293228.html

Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых упаковках

Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых упаковках

В Минздраве заявляют, что упаковка всех сигарет будет менее красочной, не привлекающей внимания 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T21:21+0400

2022-02-09T21:21+0400

2022-02-09T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения завершило работу над проектом регламента по созданию единой упаковки для сигарет всех марок, продаваемых в Грузии, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния в парламенте.Введение единого стандарта упаковки для всех марок сигарет является частью антитабачного законодательства, вступившего в силу в Грузии в 2017 году.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики>>По ее словам, упаковка будет менее привлекательной и не будет ассоциации, что какой-то табачный продукт менее вреден, чем другие."Мы ждем, что эти изменения помогут сократить число курильщиков, что положительно скажется на общественном здоровье", - сказала Габуния.На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, минздрав, курение