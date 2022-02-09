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Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых упаковках
Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых упаковках
В Минздраве заявляют, что упаковка всех сигарет будет менее красочной, не привлекающей внимания 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T21:21+0400
2022-02-09T21:21+0400
2022-02-09T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения завершило работу над проектом регламента по созданию единой упаковки для сигарет всех марок, продаваемых в Грузии, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния в парламенте.Введение единого стандарта упаковки для всех марок сигарет является частью антитабачного законодательства, вступившего в силу в Грузии в 2017 году.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики>>По ее словам, упаковка будет менее привлекательной и не будет ассоциации, что какой-то табачный продукт менее вреден, чем другие."Мы ждем, что эти изменения помогут сократить число курильщиков, что положительно скажется на общественном здоровье", - сказала Габуния.На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, минздрав, курение
Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых упаковках
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В Минздраве заявляют, что упаковка всех сигарет будет менее красочной, не привлекающей внимания
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения завершило работу над проектом регламента по созданию единой упаковки для сигарет всех марок, продаваемых в Грузии, заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния в парламенте.
Введение единого стандарта упаковки для всех марок сигарет является частью антитабачного законодательства, вступившего в силу в Грузии в 2017 году.
"Мы фактически завершили работу над техническим регламентом, и в законодательстве появится запрет продажи сигарет в нестандартной упаковке", - сказала Габуния.
По ее словам, упаковка будет менее привлекательной и не будет ассоциации, что какой-то табачный продукт менее вреден, чем другие.
"Мы ждем, что эти изменения помогут сократить число курильщиков, что положительно скажется на общественном здоровье", - сказала Габуния.
На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
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