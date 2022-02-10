https://sputnik-georgia.ru/20220210/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-22-444-264298964.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 22 444

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 22 444

За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 13 245 пациентов, а с начала пандемии – 1 154 476 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T10:50+0400

2022-02-10T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 22 444. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 398 059 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 13 245 человек, с начала пандемии – 1 154 476. Скончались 15 404.Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 400 миллионов>>За сутки сделано 68 392 теста, в том числе 42 943 на антиген и 25 449 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 32,82%, за последние 14 дней – 29,93%, за последние семь дней – 32,84%.К этому времени в Грузии сделано 2 764 352 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 454.В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах – 6 085, в ковид-гостиницах – 1 858.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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