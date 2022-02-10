https://sputnik-georgia.ru/20220210/deputat-nazval-bezalternativnym-pryamoy-dialog-gruzii-s-rossiey-264328514.html

Депутат назвал безальтернативным прямой диалог Грузии с Россией

Депутат назвал безальтернативным прямой диалог Грузии с Россией

Действующая власть способна защитить интересы страны на высоком уровне и в любом формате, заявил депутат 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Власти Грузии должны начать прямой диалог с Россией, говорится в заявлении председателя партии "Европейские социалисты", депутата парламента Фридона Инджия.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Никто лучше нас не сможет защитить интересы нашей страны, отмечено в заявлении депутата. При этом политик отмечает, что в создание той сложной политической ситуации, которая обрушилась на Грузию в 21-ом веке, нет никакой вины нынешних властей."Мы также считаем, что действующая власть способна защитить интересы страны на высоком уровне и в любом формате… Учитывая эти уникальные возможности, которые в будущем могут не предоставится Грузии, неиспользование этого шанса будет неисправимой ошибкой для страны, равной предательству", - отмечено в заявлении.Политическая партия "Европейские социалисты" обращается к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с тем, что он лично, с учетом создавшейся кризисной ситуации, начал прямой диалог за столом переговоров с Российской Федерацией, как это делают лидеры ряда мировых и европейских стран.МИД России направил ноту протеста в МИД Грузии >>"Думаем, что власти страны и премьер-министр своими дипломатическими действиями, которые они продемонстрировали во время азербайджано-армянского конфликта, и свойственной принципиальностью путем прямого диалога смогут найти оптимальные пути решения этих сложных и важнейших вопросов на благо нашей страны", - отмечено в заявлении."Европейские социалисты" также выражают надежду, что представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и международные организации помогут правительству и премьер-министру в выполнении "жизненно важной для страны миссии"."Мы уверены, что народ будет приветствовать это", - отмечено в заявлении Инджия.Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, россия, грузино-российские отношения