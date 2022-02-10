https://sputnik-georgia.ru/20220210/matsoni-ili-matsun---vot-v-chem-vopros-ili-kak-gruzino-armyanskiy-spor-vzorval-set-264325571.html

Мацони или "мацун" - вот в чем вопрос, или Как грузино-армянский спор взорвал Сеть

Мацони или "мацун" - вот в чем вопрос, или Как грузино-армянский спор взорвал Сеть

Комментарии в Сети вспыхнули не на шутку из-за новости о том, что Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении... 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T19:09+0400

2022-02-10T19:09+0400

2022-02-10T19:09+0400

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Пользователи грузинского сегмента соцсетей разделились на два лагеря – одни в поте лица объясняют, что мацони – грузинский продукт, иначе просто быть просто не может, а другие - что "мацун" всегда был, есть и будет в Армении.Есть еще и третьи – более нейтральные, кто говорит, что этому вопросу уделено слишком много времени и внимания, поэтому единственно верный выбор - не распыляться.Чтобы показать степень заинтересованности людей, отметим, что под публикацией новости Sputnik Грузия в соцсетях набралось около тысячи комментариев. Вот самые яркие из них, а также из других СМИ."Мне один ахперес в Москве сказал, что Иисус тоже армянином был. И Аль Пачино тоже", - пишет Ираклий Чаушба. "Армянский супчик сациви", - подмечает Nin Chao.Некоторые уже даже начали в шутку придумывать план "мести" в ответ: "А что вы злитесь? Возьмите и скажите, что толму мы придумали, тем более толму в виноградном листе. Мол, отсюда была создана разновидность. Это близко к логике, мир ведь признает, что родина лозы Грузия", - придумала Заира Шубитидзе.Телекомпания "Имеди" извинилась за ошибку в сюжете про "мацун" >>>"А если нам толму запретят готовить, куда мы потом?" - не без юмора задается вопросом Малхаз Перадзе."Называйте как хотите, от этого продукт не изменится. Шекспира помните? "Что имя значит? Роза пахнет розой, хоть розой назови хоть нет". Сидят Карабас-Барабасы, законы выдумывают", - рассуждает Карина Григорян."Разновидностями кисломолочных продуктов типа йогурта южного типа являются киода, распространенный в Татарстане, и изготавливаемый в Грузии мацони, известный в Армении под названием мацун", - поясняет ситуацию Монтессори Георгия.Есть защитники и у армянской стороны, которые доказывает, что "мацун" исконно армянское слово."Слово мацун упоминается в армянских средневековых источниках, в грузинских ничего нет", - пишет Sergey Sapiens."Для двух соседних стран схожесть названий не должна удивлять. Наш мацони и их мацун не первый век существуют. Странно, что наши власти только сейчас заметили схожесть в названии. Мы зарегистрировали наш бренд, а наши соседи, видно, пока нет", - говорит Cat Hie.Ранее стало известно, что Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун", поскольку страна имеет аналогичный продукт и оформила марку "мацони" в качестве географического указания. Теперь армянские производители вместо "мацун" используют название "Армянский горный йогурт".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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