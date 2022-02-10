https://sputnik-georgia.ru/20220210/telekompaniya-imedi-izvinilas-za-oshibku-v-syuzhete-pro-matsun-264322850.html

Телекомпания "Имеди" извинилась за ошибку в сюжете про "мацун"

Телекомпания "Имеди" извинилась за ошибку в сюжете про "мацун"

Информационная служба "Имеди" уверяет, что ошибка носила чисто технический характер 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T18:16+0400

2022-02-10T18:16+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский телеканал "Имеди" официально извинился за ошибку, допущенную в сюжете об армянском молочном продукте "мацун".Как заявляет телекомпания, в репортаже "Грузинский мацони против мацуна" было использовано фото бутылки с армянским продуктом, взятое из Google, надпись на которой "не отражает оригинал". Надпись на бутылке была на грузинском и армянском. Ранее стало известно, что Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун", поскольку страна имеет аналогичный продукт и оформила марку "мацони" в качестве географического указания.Теперь армянские производители вместо "мацун" используют название "Армянский горный йогурт".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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