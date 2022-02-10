https://sputnik-georgia.ru/20220210/meriya-tbilisi-v-2021-godu-oplatila-meditsinskoe-obsledovanie-bolee-100-tysyacham-grazhdan-264156362.html

Мэрия Тбилиси оплатила медобследование десяткам тысяч граждан

Мэрия Тбилиси оплатила медобследование десяткам тысяч граждан

Столичные власти отчитались по программам, действующим в сфере здравоохранения 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T08:01+0400

2022-02-10T08:01+0400

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2021 году профинансировала 114 894 медицинских обследований граждан, говорится в отчете столичного правительства.В мэрии Тбилиси действует программа "Скрининг заболеваний", в рамках которой государство оплачивает медицинское обследование жителей столицы на основе их обращения. Отмечается, что в 2021 году большинство медицинских обследований (100 245) были сделаны в Национальном скрининг-центре.В столичной мэрии также действует программа "Трансплантация", в рамках которой в прошлом году 54 гражданам оплатили пересадку костного мозга, а 11 – пересадку печени.Также в прошедшем году мэрия Тбилиси профинансировала лечение 179 граждан медикаментами для лечения рака молочной железы.Мэрия Тбилиси оплатит обследование граждан с рассеянным склерозом>>Ранее столичный мэр Каха Каладзе заявил, что городское правительство профинансирует дополнительные дорогостоящие обследования граждан с рассеянным склерозом.Подробнее о том, какие программы в сфере здравоохранения действуют в мэрии Тбилиси и как ими воспользоваться в случае надобности, можно узнать тут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, каха каладзе, здравоохранение в грузии