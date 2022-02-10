https://sputnik-georgia.ru/20220210/pochemu-v-gruzii-zapretili-matsun---otvet-sakpatenta-264330419.html

Почему в Грузии запретили "мацун" - ответ Сакпатента

Почему в Грузии запретили "мацун" - ответ Сакпатента

Нарушение правил использования грузинского географического обозначения в Грузии карается административным и уголовным законодательством, заявили в патентном... 10.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Мацони – грузинское топографическое обозначение и репутация продукта ассоциируются с Грузией, говорится в сообщении Национального центра интеллектуальной собственности Грузии – Сакпатент.И.о. главы офиса интеллектуальной собственности министерства экономики Армении Кристине Гамбарян заявила, что Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун". Армянские производители экспортируют мацун в Россию под брендом "Армянский горный йогурт".Сакпатент утверждает, что приготовление мацони в Грузии в семьях осуществляется с незапамятных времен и оно является объектом интеллектуальной собственности Грузии.Мацони или "мацун" - вот в чем вопрос, или Как грузино-армянский спор взорвал Сеть >>"Законодательством Грузии запрещено прямое или косвенное коммерческое использование географического обозначения для такой продукции, на которую не распространяется регистрация. Недопустимо также любое использование зарегистрированного наименования, которое использует репутацию географического обозначения", - говорится в сообщении.При этом Сакпатент отмечает, что нарушение правил использования грузинского географического обозначения в Грузии карается административным и уголовным законодательством.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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