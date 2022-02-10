https://sputnik-georgia.ru/20220210/pochemu-v-gruzii-zapretili-matsun---otvet-sakpatenta-264330419.html
Почему в Грузии запретили "мацун" - ответ Сакпатента
Почему в Грузии запретили "мацун" - ответ Сакпатента
Нарушение правил использования грузинского географического обозначения в Грузии карается административным и уголовным законодательством, заявили в патентном... 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Мацони – грузинское топографическое обозначение и репутация продукта ассоциируются с Грузией, говорится в сообщении Национального центра интеллектуальной собственности Грузии – Сакпатент.И.о. главы офиса интеллектуальной собственности министерства экономики Армении Кристине Гамбарян заявила, что Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун". Армянские производители экспортируют мацун в Россию под брендом "Армянский горный йогурт".Сакпатент утверждает, что приготовление мацони в Грузии в семьях осуществляется с незапамятных времен и оно является объектом интеллектуальной собственности Грузии.Мацони или "мацун" - вот в чем вопрос, или Как грузино-армянский спор взорвал Сеть >>"Законодательством Грузии запрещено прямое или косвенное коммерческое использование географического обозначения для такой продукции, на которую не распространяется регистрация. Недопустимо также любое использование зарегистрированного наименования, которое использует репутацию географического обозначения", - говорится в сообщении.При этом Сакпатент отмечает, что нарушение правил использования грузинского географического обозначения в Грузии карается административным и уголовным законодательством.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Почему в Грузии запретили "мацун" - ответ Сакпатента
22:11 10.02.2022 (обновлено: 22:25 10.02.2022) Подписаться на
Нарушение правил использования грузинского географического обозначения в Грузии карается административным и уголовным законодательством, заявили в патентном центре
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Мацони – грузинское топографическое обозначение и репутация продукта ассоциируются с Грузией, говорится в сообщении Национального центра интеллектуальной собственности Грузии – Сакпатент.
И.о. главы офиса интеллектуальной собственности министерства экономики Армении Кристине Гамбарян заявила, что Грузия запрещает транзит в Россию через свою территорию произведенного в Армении кисломолочного продукта с маркировкой "мацун". Армянские производители экспортируют мацун в Россию под брендом "Армянский горный йогурт".
"Мацони" - грузинское географическое обозначение. Это означает, что особые свойства продукта и репутация связаны с этим географическим местом (территорией Грузии) и человеческим фактором", - говорится в сообщении.
Сакпатент утверждает, что приготовление мацони в Грузии в семьях осуществляется с незапамятных времен и оно является объектом интеллектуальной собственности Грузии.
"Законодательством Грузии запрещено прямое или косвенное коммерческое использование географического обозначения для такой продукции, на которую не распространяется регистрация. Недопустимо также любое использование зарегистрированного наименования, которое использует репутацию географического обозначения", - говорится в сообщении.
При этом Сакпатент отмечает, что нарушение правил использования грузинского географического обозначения в Грузии карается административным и уголовным законодательством.
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