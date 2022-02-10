https://sputnik-georgia.ru/20220210/v-detskoy-kovid-klinike-tbilisi-bolshinstvu-patsientov-net-i-goda-264312683.html

В детской ковид-клинике Тбилиси большинству пациентов нет и года

В детской ковид-клинике Тбилиси большинству пациентов нет и года

"Омикрон" у детей протекает легко, но и заражаются они легче, чем взрослые 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T14:14+0400

2022-02-10T14:14+0400

2022-02-10T14:45+0400

шестая волна

грузия

новости

коронавирус covid-19

дети

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Новой детской клинике имени Цицишвили в Тбилиси 90% пациентов – это дети в возрасте до одного года, заявила медицинский директор клиники Майя Чхаидзе.Грузия на пике шестой волны распространения коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. В 17% случаев - это дети, каждый пятый из которых попал в больницу.По прогнозам специалистов, шестая волна коронавируса должна пойти на спад к концу февраля. Эксперт по вопросам здравоохранения, профессор Мака Булеишвили не исключает, что высокий показатель инфицирования сохранится и в марте, а с апреля ситуация стабилизируется.Коронавирус и дети: последние данные эпидемиологов Грузии>>"Мы предполагаем, что положение в апреле-мае будет более стабильным", – отметила Булеишвили.За минувшие сутки коронавирус выявили у 22 444 человек. Эксперты полагают, что большинство новых случаев приходится на новый штамм коронавируса "омикрон", так как он очень быстро распространяется. С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже около 1,4 миллиона случаев инфицирования. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, дети