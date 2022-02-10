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Кокаин и другие наркотики - в Тбилиси задержаны иностранцы
Кокаин и другие наркотики - в Тбилиси задержаны иностранцы
Бразилец попался в Тбилисском международном аэропорту с кокаином
2022-02-10T13:16+0400
2022-02-10T13:16+0400
2022-02-10T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси четверых иностранцев и изъяла более килограмма наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Среди задержанных – 29-летний гражданин Бразилии. Он был задержан в Тбилисском международном аэропорту за ввоз в страну около килограмма кокаина на теле. В качестве вещественного доказательства изъято 80 упаковок наркотического вещества.Бразилец был задержан при сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации. Кроме того, полиция пресекла незаконную продажу наркотиков через Интернет и с использованием закладок в разных местах в Тбилиси. Задержаны трое членов организованной преступной группировки. Все они - иностранцы.В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом">>По данным следствия, обвиняемые расфасовывали наркотики, размещали их в тайниках по разным адресам в Тбилиси, а затем продавали их через интернет-платформу.Во время личного обыска и обыска квартир задержанных полиция изъяла до 250 граммов метадона. Изъяты были и закладки. За реализацию наркотиков задержанным грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Кокаин и другие наркотики - в Тбилиси задержаны иностранцы
13:16 10.02.2022 (обновлено: 13:52 10.02.2022) Подписаться на
Бразилец попался в Тбилисском международном аэропорту с кокаином
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik.
Полиция задержала в Тбилиси четверых иностранцев и изъяла более килограмма наркотиков, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Среди задержанных – 29-летний гражданин Бразилии. Он был задержан в Тбилисском международном аэропорту за ввоз в страну около килограмма кокаина на теле. В качестве вещественного доказательства изъято 80 упаковок наркотического вещества.
Бразилец был задержан при сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации.
Кроме того, полиция пресекла незаконную продажу наркотиков через Интернет и с использованием закладок в разных местах в Тбилиси. Задержаны трое членов организованной преступной группировки. Все они - иностранцы.
По данным следствия, обвиняемые расфасовывали наркотики, размещали их в тайниках по разным адресам в Тбилиси, а затем продавали их через интернет-платформу.
Во время личного обыска и обыска квартир задержанных полиция изъяла до 250 граммов метадона. Изъяты были и закладки.
За реализацию наркотиков задержанным грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
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