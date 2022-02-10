https://sputnik-georgia.ru/20220210/v-gruzii-izyali-kilogramm-narkotikov--zaderzhany-inostrantsy-264307086.html

Кокаин и другие наркотики - в Тбилиси задержаны иностранцы

Кокаин и другие наркотики - в Тбилиси задержаны иностранцы

Бразилец попался в Тбилисском международном аэропорту с кокаином

2022-02-10T13:16+0400

2022-02-10T13:16+0400

2022-02-10T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси четверых иностранцев и изъяла более килограмма наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Среди задержанных – 29-летний гражданин Бразилии. Он был задержан в Тбилисском международном аэропорту за ввоз в страну около килограмма кокаина на теле. В качестве вещественного доказательства изъято 80 упаковок наркотического вещества.Бразилец был задержан при сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации. Кроме того, полиция пресекла незаконную продажу наркотиков через Интернет и с использованием закладок в разных местах в Тбилиси. Задержаны трое членов организованной преступной группировки. Все они - иностранцы.В Грузии изъяли 1,5 кг героина - появилось видео с "уловом">>По данным следствия, обвиняемые расфасовывали наркотики, размещали их в тайниках по разным адресам в Тбилиси, а затем продавали их через интернет-платформу.Во время личного обыска и обыска квартир задержанных полиция изъяла до 250 граммов метадона. Изъяты были и закладки. За реализацию наркотиков задержанным грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии