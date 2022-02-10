https://sputnik-georgia.ru/20220210/zhertvy-stroitelnoy-afery-v-tbilisi-poluchat-kvartiry-do-kontsa-sleduyuschego-goda---kaladze-264321287.html
Жертвы строительной аферы в Тбилиси получат квартиры до конца следующего года - Каладзе
Жертвы строительной аферы в Тбилиси получат квартиры до конца следующего года - Каладзе
Строительство домов для 2 500 семей в Тбилиси, начатое компанией "Свети", завершит "М2" 10.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-10T17:44+0400
2022-02-10T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Семьи, пострадавшие в результате строительной аферы девелоперской компании "Свети", получат квартиры до конца 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Как говорится в сообщении, мэрия поэтапно решает проблему долгостроев, договариваясь со строительными компаниями. К этому времени уже удалось возобновить строительство остановленных объектов компании "Свети" на улицах Нуцубидзе, Мирцхулава и Чкондидели. Выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками взяла на себя строительная компания "M2".Мэрия Тбилиси начинает раздачу квартир для бездомных семей>>Он ознакомился с ходом строительных работ на улице Мирцхулава. После завершения строительства новые квартиры получат до 2 500 семей.Мэрия Тбилиси взялась решить проблему обманутых дольщиков компании "Свети" после того, как ее собственника и директора компании Гиви Джибладзе и Торнике Джанелидзе суд признал виновными в присвоении более 3,3 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов) денег дольщиков. Они приговорены к восьми и шести с половиной годам лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Жертвы строительной аферы в Тбилиси получат квартиры до конца следующего года - Каладзе
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Строительство домов для 2 500 семей в Тбилиси, начатое компанией "Свети", завершит "М2"
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Семьи, пострадавшие в результате строительной аферы девелоперской компании "Свети", получат квартиры до конца 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Как говорится в сообщении, мэрия поэтапно решает проблему долгостроев, договариваясь со строительными компаниями. К этому времени уже удалось возобновить строительство остановленных объектов компании "Свети" на улицах Нуцубидзе, Мирцхулава и Чкондидели. Выполнение обязательств перед обманутыми дольщиками взяла на себя строительная компания "M2".
"Часть домов фактически завершена, а часть находится в стадии строительства. К 2023 году пострадавшие семьи получат квартиры. Строительство ведется на трех локациях. Это улицы Мирцхулава, Нуцубидзе и Чкондидели", - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Он ознакомился с ходом строительных работ на улице Мирцхулава. После завершения строительства новые квартиры получат до 2 500 семей.
Мэрия Тбилиси взялась решить проблему обманутых дольщиков компании "Свети" после того, как ее собственника и директора компании Гиви Джибладзе и Торнике Джанелидзе суд признал виновными в присвоении более 3,3 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов) денег дольщиков. Они приговорены к восьми и шести с половиной годам лишения свободы.
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