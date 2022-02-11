https://sputnik-georgia.ru/20220211/chego-nelzya-delat-pered-sdachey-ptsr-testa-264357304.html

Чего нельзя делать перед сдачей ПЦР-теста?

Чего нельзя делать перед сдачей ПЦР-теста?

Для того, чтобы тестирование было наиболее точным в мазке должно быть достаточное количество инфицированных клеток

2022-02-11T16:33+0400

2022-02-11T16:33+0400

2022-02-11T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Эксперты рекомендуют соблюдать целый ряд рекомендаций перед тем, как сдать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы результат был наиболее достоверным. Тест ПЦР является одним из основных методов диагностики коронавирусной инфекции. Он отличается самой высокой точностью. Мазок берут из зева или носоглотки.Перед сдачей мазков для ПЦР-теста не следует есть и даже пить воду. Роспотребнадзор советует воздержаться от приема пищи в течение минимум 3-4 часов. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. Что касается воды, она смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки.Также не следует использовать лекарственные средства для местного применения, такие как капли, спреи и так далее. Вероятность выявления коронавируса в мазке может снизиться и в случае приема алкоголя, который содержит этиловый спирт. Как предотвратить следующую пандемию? О чем написал книгу Билл Гейтс>>Не стоит перед тестированием чистить зубы. Применение очищающих средств для полости рта, которые могут содержать антисептические компоненты, снижает количество вируса в мазке, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, в мире, роспотребнадзор, коронавирус covid-19