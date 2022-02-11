https://sputnik-georgia.ru/20220211/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-19-968-264334552.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 968
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 968
За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 23 675 пациентов, а с начала пандемии – 1 178 151 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T10:55+0400
2022-02-11T10:55+0400
2022-02-11T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 968. Скончались 55 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 418 027 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 23 675 человек, с начала пандемии – 1 178 151. Скончались 15 459.В Грузии сокращены сроки карантина при коронавирусе>>За сутки сделано 64 187 тестов, в том числе 39 833 на антиген и 34 354 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 31,11%, за последние 14 дней – 30,24%, за последние семь дней – 33,04%.К этому времени в Грузии сделано 2 768 137 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 174.В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах – 6 098, в ковид-гостиницах – 1 869.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 968
10:55 11.02.2022 (обновлено: 10:59 11.02.2022) Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 55 человек, вылечились 23 675 пациентов, а с начала пандемии – 1 178 151
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 968. Скончались 55 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 418 027 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 23 675 человек, с начала пандемии – 1 178 151. Скончались 15 459.
За сутки сделано 64 187 тестов, в том числе 39 833 на антиген и 34 354 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 31,11%, за последние 14 дней – 30,24%, за последние семь дней – 33,04%.
К этому времени в Грузии сделано 2 768 137 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 174.
В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах – 6 098, в ковид-гостиницах – 1 869.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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