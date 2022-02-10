https://sputnik-georgia.ru/20220210/v-gruzii-sokrascheny-sroki-izolyatsii-i-karantina-pri-koronaviruse-264320443.html

В Грузии сокращены сроки изоляции и карантина при коронавирусе

В Грузии сокращены сроки изоляции и карантина при коронавирусе

Меньше всего в карантине придется быть учителям, работникам медучреждений и силовых структур 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T17:14+0400

2022-02-10T17:14+0400

2022-02-10T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Минздрав Грузии сократил сроки изоляции и карантина в связи с пандемией коронавируса - они зависят от тяжести заболевания, вакцинации и сферы работы. Шестидневный карантин установлен для инфицированных работников медучреждений, общеобразовательных учреждений, министерств внутренних дел, юстиции и обороны, Службы госбезопасности, прокуратуры, Службы доходов и Следственной службы Минфина Грузии, если есть нехватка персонала.Но есть и другие условия: болезнь должна протекать бессимптомно или в легкой форме, в последние сутки не должно быть никаких симптомов, а также к моменту завершения карантина должен быть отрицательный результат быстрого теста. Для всех остальных бессимптомных или легких пациентов срок изоляции сокращается с восьми до семи дней. В последние сутки не должно быть никаких симптомов. При тяжелой и средней тяжести заболевания срок карантина, как и прежде, составляет десять дней. При этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения состояния здоровья за последние сутки. Более того, окончательное решение принимает врач. Во всех этих случаях после завершения карантина пять дней строго рекомендовано носить маску.В детской ковид-клинике Тбилиси большинству пациентов нет и года>>Сроки изоляции сокращаются и для лиц, имеющих контакт с инфицированными, а также для невакцинированных и не полностью вакцинированных граждан. В этом случае срок изоляции сокращен с восьми до пяти дней.При этом они обязаны соблюдать строгий масочный режим в течение последующих 6-12 дней. Аналогичные условия распространяются и на лиц, которые не вакцинировались бустер-дозой, если после второй дозы вакцины прошло более 90 дней.Такие правила карантина распространяется и на тех, с момента болезни которых прошло более 60 дней, говорится в сообщении Минздрава в Facebook.В Грузии болеющие коронавирусом дома признаются нетрудоспособными по результатам теста>>Карантин не распространяется на вакцинированных бустер-дозой лиц, полностью вакцинированных лиц (в течение 14-90 дней после второй прививки), также лиц, которые переболели коронавирусом в течение 60 дней. Эти лица обязаны носить маску десять дней после контакта с инфицированными людьми.На днях премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании межведомственного координационного совета поручил Минздраву и Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья пересмотреть сроки изоляции и карантина с учетом практики других стран.Необходимость принятия такого решения возникла после того, как в стране появился дефицит кадров, особенно в сфере здравоохранения.Сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом в Грузии изменились с 17 января . По установленным тогда правилам, срок самоизоляции зависел от течения заболевания. При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции составлял восемь дней при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока изоляции. Сейчас он снижен до пяти дней.При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски. Данное решение остается неизменным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество