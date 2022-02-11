https://sputnik-georgia.ru/20220211/chislo-vyyavlennykh-v-armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-400-tysyach-264367665.html

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 400 тысяч

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 400 тысяч

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 145 (плюс 31 случай за минувшие сутки). 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T23:31+0400

2022-02-11T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 402 403, сообщил Sputnik Армения.Для сравнения отметим, что по состоянию на 10 февраля 2022 года таких случаев было 399 727. Таким образом, суточный прирост составил 2 676.Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 145 (плюс 31 случай за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 567 (плюс семь случаев за минувшие сутки).Вспышка коронавируса на Южном Кавказе – Грузия, Армения и Азербайджан в цифрах >>Число излечившихся от инфекции составляет 365 662. На лечении находятся 27 029 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 811 771 (6 743 за последние сутки).Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года, а следующим решением – до 20 июня 2022 года. Масочный режим в республике сохраняется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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