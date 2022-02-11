https://sputnik-georgia.ru/20220211/dekabrskaya-doping-proba-figuristki-kamily-valievoy-dala-polozhitelnyy-rezultat-264333194.html
Допинг-скандал с Валиевой: декабрьская проба фигуристки дала положительный результат
Допинг-скандал с Валиевой: декабрьская проба фигуристки дала положительный результат
Фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских... 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T07:53+0400
2022-02-11T07:53+0400
2022-02-11T09:06+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Стали известны официальные данные: допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, однако временное отстранение спортсменки сняли 9 февраля, сообщается в релизе Международного агентства тестирования (ITA).Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине. Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время. Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой. В организации также отметили, что, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева, которой 15 лет, находится в статусе "защищенной персоны", который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет. "Информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию. Однако в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации, ITA осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом", - говорится также в сообщении.Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине: последние новости по допинг-скандалу >>>В итоге спортсменка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх.Между тем в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой.Триметазидин c 2014 года включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов. Является допингом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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камила валиева, фигурное катание, спорт, новости, в мире, пекин, мок, россия, допинг-скандал вокруг россии, допинг, олимпийские игры
Допинг-скандал с Валиевой: декабрьская проба фигуристки дала положительный результат
07:53 11.02.2022 (обновлено: 09:06 11.02.2022) Подписаться на
Фигуристка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Стали известны официальные данные: допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, однако временное отстранение спортсменки сняли 9 февраля, сообщается в релизе Международного агентства тестирования (ITA).
Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали Олимпиады в Пекине. Церемония награждения призеров командных соревнований сначала была перенесена с 7 на 8 февраля, а после – на неопределенное время. Изначально в МОК отметили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой.
"Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин, – сообщается в релизе. – Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)".
В организации также отметили, что, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева, которой 15 лет, находится в статусе "защищенной персоны", который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет.
"Информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию. Однако в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации, ITA осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом", - говорится также в сообщении.
В итоге спортсменка опротестовала временное отстранение и 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх.
Между тем в ITA заявили, что МОК опротестует данное решение РУСАДА, дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет Международный союз конькобежцев (ISU) после полного рассмотрение дела Валиевой.
Триметазидин c 2014 года включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов. Является допингом.
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