https://sputnik-georgia.ru/20220211/k-komu-obraschatsya-s-zhalobami-po-kommunalke--zayavlenie-gnerc-264340188.html
К кому обращаться с жалобами по коммуналке – заявление GNERC
К кому обращаться с жалобами по коммуналке – заявление GNERC
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии призывает граждан обращаться за помощью к ним или энергоомбудсмену, а не к политическим... 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T11:43+0400
2022-02-11T11:43+0400
2022-02-11T11:43+0400
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энергетика грузии
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) призывает граждан в случае жалоб на коммунальные услуги обращаться непосредственно к комиссии или к энергоомбудсмену, чтобы избежать дальнейших недоразумений.Заявление регулятор сделал в связи с тем, что некоторые оппозиционные партии, в частности "Национальное движение", предложили гражданам обращаться с жалобами на неправильно начисленные платежи за коммунальные услуги, обещая юридическую помощь в их обжаловании.Вернут все до последнего тетри – энергоомбудсмен Грузии о проверке "Теласи" и "Телмико">>Связаться с комиссией возможно по номеру 16 216 (звонок с любого оператора бесплатный) или с помощью сайта GNERC в социальной сети Facebook. Кроме того, письмо или заявление можно прислать по электронному адресу mail@gnerc.org.GNERC напоминает, что комиссия уже начала проверку электрораспределительных компаниях "Телмико" и "Теласи", оперирующих в Тбилиси, на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков. Проверка началась из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку."В случае выявления нарушения, компании будут оштрафованы, а гражданам вернут обратно излишне начисленные суммы", – отмечают в комиссии.GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию реальным показателям счетчиков у полумиллиона абонентов Тбилиси.Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Но в октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
К кому обращаться с жалобами по коммуналке – заявление GNERC
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Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии призывает граждан обращаться за помощью к ним или энергоомбудсмену, а не к политическим партиям
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) призывает граждан в случае жалоб на коммунальные услуги обращаться непосредственно к комиссии или к энергоомбудсмену, чтобы избежать дальнейших недоразумений.
Заявление регулятор сделал в связи с тем, что некоторые оппозиционные партии, в частности "Национальное движение", предложили гражданам обращаться с жалобами на неправильно начисленные платежи за коммунальные услуги, обещая юридическую помощь в их обжаловании.
"Если потребитель желает, чтобы была изучена правильность начисления за услуги коммунальной компанией, он должен обратиться с заявлением в комиссию или в службу энергоомбудсмена", – говорится в заявлении комиссии.
Связаться с комиссией возможно по номеру 16 216 (звонок с любого оператора бесплатный) или с помощью сайта GNERC в социальной сети Facebook. Кроме того, письмо или заявление можно прислать по электронному адресу mail@gnerc.org
.
GNERC напоминает, что комиссия уже начала проверку электрораспределительных компаниях "Телмико" и "Теласи", оперирующих в Тбилиси, на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков. Проверка началась из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку.
"В случае выявления нарушения, компании будут оштрафованы, а гражданам вернут обратно излишне начисленные суммы", – отмечают в комиссии.
GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию реальным показателям счетчиков у полумиллиона абонентов Тбилиси.
Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.
Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Но в октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.
В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.
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