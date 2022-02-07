https://sputnik-georgia.ru/20220207/vernut-vse-do-poslednego-tetri--energoombudsmen-gruzii-o-proverke-telasi-i-telmiko--264207090.html

Вернут все до последнего тетри – энергоомбудсмен Грузии о проверке "Теласи" и "Телмико"

Вернут все до последнего тетри – энергоомбудсмен Грузии о проверке "Теласи" и "Телмико"

Регулятор проверит, насколько правильно электрораспределительные компании начисляют плату за свет своим абонентам 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T12:44+0400

2022-02-07T12:44+0400

2022-02-07T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Энергоомбудсмен Грузии подключается к процессу проверки в электрораспределительных компаниях Тбилиси "Телмико" и "Теласи".Специалисты Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) с сегодняшнего дня начали проверку этих компаний на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков. Проверка началась из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку.При этом Вардиашвили разъяснила, какие санкции ждут компаний в случае нарушения лицензионных условий.Потребители выиграют от проверки счетов за электроэнергию в Тбилиси: ответ комиссии>>"Как "Теласи", так и "Телмико" являются лицензированными компаниями, поэтому если будут выявлены нарушения лицензионных условий, сначала на них будет наложен денежный штраф, в случае повтора финансовые санкции будут увеличены, а затем уже компании будут лишены лицензий", – сказала Вардиашвили.Энергоомбудсмен заверила, что гражданам, которые выписаны завышенные платежи за свет, деньги будут возвращены на их баланс. "Что касается возвращения суммы – каждый тетри, который переплатили абоненты, будет без исключения возвращен на их баланс", – подчеркнула Вардиашвили.GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию реальным показателям счетчиков у полумиллиона абонентов Тбилиси.Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Но в октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220202/elektroraspredelitelnye-kompanii-telmiko-i-telasi-proydut-proverku-264097555.html

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