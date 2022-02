Кортни Лав оценила песню молодой певицы из Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20220211/kortni-lav-otsenila-pesnyu-molodoy-pevitsy-iz-gruzii-264346215.html

Внимание вдоды лидера группы Nirvana Курта Кобейна привлек трек грузинки DIE 4 YOU 11.02.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Всемирно известная американская рок-певица, актриса Кортни Лав поделилась песней грузинской певицы Натии Чичинадзе, известной под псевдонимом Creams, в своем Instagram.Внимание Кортни Лав привлекла песня Creams под названием DIE 4 YOU. Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна поделилась несколькими отрывками клипа в своих сторис, отметив официальную страницу Чичинадзе.Музыка Натии Чичинадзе не впервые оказывается в центре международного внимания. Так трек грузинской певицы SLEEP ON ME стал саундтреком к популярному сериалу "Люцифер" в прошлом году.Проект под названием Creams родился в 2019 году. В 2020 году известное британское издание NME назвало Creams одним из "100 открытий года".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

