https://sputnik-georgia.ru/20220211/ombudsmen-gruzii-rasschityvaet-na-priostanovlenie-uprazdneniya-sluzhby-gosinspektora-264336669.html

Омбудсмен Грузии рассчитывает на приостановление упразднения Службы госинспектора

Омбудсмен Грузии рассчитывает на приостановление упразднения Службы госинспектора

Народный защитник Грузии попросила БДИПЧ подготовить экспертное заключение, чтобы потом представить его в суд 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T10:21+0400

2022-02-11T10:21+0400

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саломе зурабишвили

нино ломджария

служба государственного инспектора

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Процесс избрания глав новых структур – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных, переместился в парламент, а Народный защитник Грузии продолжает настаивать на приостановлении процесса.В пятницу на парламентском комитете по правам человека заслушают кандидатов на пост руководителя Службы по защите персональных данных – это профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили и профессор Тбилисского государственного университета, конституционалист Тамар Алпаидзе.Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство самого госинспектора, оппозиции, аппарата Народного защитника и президента Грузии Саломе Зурабишвили.Президент все же подписала поправки, а омбудсмен Нино Ломджария решила отстаивать свою позицию в суде. Она рассчитывает на то, что Конституционный суд Грузии признает упразднение Службы государственного инспектора неконституционным. А до окончательного решения суда она настаивает на приостановлении процесса. Ломджария даже обратилась в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ с просьбой представить свое экспертное заключение, которое намерена представить суду.Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу>>Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и сразу приступят к работе ее преемники.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , нино ломджария, служба государственного инспектора, парламент грузии