https://sputnik-georgia.ru/20220211/pochemu-v-gruzii-sokratili-sroki-karantina-pri-koronaviruse-264334215.html
Почему в Грузии сократили сроки карантина при коронавирусе?
Почему в Грузии сократили сроки карантина при коронавирусе?
Новый штамм "омикрон" намного заразнее "дельты", но переносят его относительно легче 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T09:36+0400
2022-02-11T09:36+0400
2022-02-11T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сроки карантина при заболевании коронавирусом сократили в Грузии из-за того, что в стране уже несколько недель доминирует штамм "омикрон", заявил глава Национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе в эфире телеканала "Имеди"."Омикрон" намного заразнее "дельты", но переносят его относительно легче. Решением Минздрава, меньше всего (5 дней) в карантине придется быть учителям, работникам медучреждений и силовых структур, если на работе нехватка персонала и болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме. По его словам, при легком течении заболевания симптомы длятся 3-4 дня. При этом заразным человек является в течение 4-5 дней после инфицирования. До пяти дней срок изоляции уже сократили в США и почти всех странах Европы. Это считается достаточным периодом изоляции для бессимптомных пациентов и тех, у кого легкое течение заболевания, пояснил Чхаидзе.В Грузии сроки изоляции изменили с 10 февраля. До сих пор карантин для бессимптомных и легких пациентов длился 8 дней, а теперь он составляет 5 дней для представителей стратегических профессий и 7 дней для всех остальных. В Грузии сокращены сроки карантина при коронавирусе>>В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 23-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, европа, сша, минздрав, здравоохранение, иване чхаидзе, коронавирус covid-19
Почему в Грузии сократили сроки карантина при коронавирусе?
09:36 11.02.2022 (обновлено: 10:18 11.02.2022) Подписаться на
Новый штамм "омикрон" намного заразнее "дельты", но переносят его относительно легче
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Сроки карантина при заболевании коронавирусом сократили в Грузии из-за того, что в стране уже несколько недель доминирует штамм "омикрон", заявил глава Национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе в эфире телеканала "Имеди".
"Омикрон" намного заразнее "дельты", но переносят его относительно легче. Решением Минздрава, меньше всего (5 дней) в карантине придется быть учителям, работникам медучреждений и силовых структур, если на работе нехватка персонала и болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме.
"Сокращение сроков изоляции связано с новым вариантом коронавируса "омикрон", который характерен относительно коротким периодом признаков заболевания, а также более коротким периодом заразности в отличие от "дельты", - сказал Чхаидзе.
По его словам, при легком течении заболевания симптомы длятся 3-4 дня. При этом заразным человек является в течение 4-5 дней после инфицирования.
До пяти дней срок изоляции уже сократили в США и почти всех странах Европы. Это считается достаточным периодом изоляции для бессимптомных пациентов и тех, у кого легкое течение заболевания, пояснил Чхаидзе.
В Грузии сроки изоляции изменили с 10 февраля. До сих пор карантин для бессимптомных и легких пациентов длился 8 дней, а теперь он составляет 5 дней для представителей стратегических профессий и 7 дней для всех остальных.
В настоящее время Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 23-26 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч.
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