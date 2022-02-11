https://sputnik-georgia.ru/20220211/prodavshego-narkotiki-pogibshemu-operatoru-tv-pirveli-osudili-na-8-let-264365342.html

Продавшего наркотики погибшему оператору "ТВ Пирвели" осудили на 8 лет

Продавшего наркотики погибшему оператору "ТВ Пирвели" осудили на 8 лет

Суд признал обвиняемого виновным в продаже наркотиков и хранении их в особо крупном размере 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T21:27+0400

2022-02-11T21:27+0400

2022-02-11T22:07+0400

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смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд признал мужчину, обвиняемого в продаже наркотиков оператору "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава в день его смерти, виновным и отправил в место лишения свободы на 8 лет, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Лашкарава скончался 11 июля 2021 года у себя дома, через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. Причиной его смерти названа передозировка наркотиками, которые 10 июля 2021 года тот приобрел в окраинном районе Тбилиси Поничала.На суде во время рассмотрения дела наркоторговца следствию удалось доказать, что обвиняемый 10 июля действительно продал 2 грамма героина и 0,9256 грамма т.н. "сырца" за 500 лари группе мужчин, среди которых был Лашкарава.Согласно заявлению прокуратуры, задержали мужчину в рамках расследования дела о смерти Лашкарава 17 июля и во время обыска обнаружили почти 9,5 грамма героина.Экспертиза по громкому делу о смерти оператора "ТВ Пирвели": от чего умер Лашкарава? >>Суд признал его виновным в продаже наркотиков и хранении их в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы.Что касается Лашкарава, то дело о его гибели было закрыто после того, как стали известны окончательные результаты вскрытия.Согласно им, причиной смерти стала сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная передозировкой героина, с очагами инфекции в паховой области.В результате подробного изучения кровоизлияний, в тканях и под кожей были обнаружены наркотические вещества героин, морфин, кодеин, моноацетилморфин. Эти же препараты и их метаболиты были обнаружены в крови и моче.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция