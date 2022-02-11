https://sputnik-georgia.ru/20220211/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-v-proshlom-godu--novaya-statistika-264332780.html

Сколько объектов построено в Грузии в прошлом году – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии в прошлом году – новая статистика

Больше половины построенных в 2021 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T09:01+0400

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2022-02-11T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В 2021 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 347 объектов общей площадью 1 759,8 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с 2020 годом, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 10%, а площадь выросла на 3,9%.Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика >>Больше половины построенных за 2021 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в 2021 году муниципальными органами власти было выдано 10,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с 2020 годом, число выданных разрешений выросло на 5,6%, а площадь предполагаемого строительства – на 42,8%.Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Из общего числа выданных разрешений 74,4% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, экономика, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"