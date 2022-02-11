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Сколько объектов построено в Грузии в прошлом году – новая статистика
Сколько объектов построено в Грузии в прошлом году – новая статистика
Больше половины построенных в 2021 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T09:01+0400
2022-02-11T09:01+0400
2022-02-11T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В 2021 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 347 объектов общей площадью 1 759,8 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с 2020 годом, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 10%, а площадь выросла на 3,9%.Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика >>Больше половины построенных за 2021 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в 2021 году муниципальными органами власти было выдано 10,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с 2020 годом, число выданных разрешений выросло на 5,6%, а площадь предполагаемого строительства – на 42,8%.Fitch сохранило прогноз по Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Из общего числа выданных разрешений 74,4% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, экономика, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько объектов построено в Грузии в прошлом году – новая статистика
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Больше половины построенных в 2021 году объектов приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В 2021 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 347 объектов общей площадью 1 759,8 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с 2020 годом, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 10%, а площадь выросла на 3,9%.
Больше половины построенных за 2021 год объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за 2021 год
|Регион
|Количество объектов
|Доля в общем количестве объектов, %
|Тбилиси
|692
|29,5
|Кахети
|289
|12,3
|Мцхета-Мтианети
|275
|11,7
|Квемо-Картли
|223
|9,5
|Имерети
|197
|8,4
В Грузии в 2021 году муниципальными органами власти было выдано 10,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров.
По сравнению с 2020 годом, число выданных разрешений выросло на 5,6%, а площадь предполагаемого строительства – на 42,8%.
Из общего числа выданных разрешений 74,4% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за 2021 год
|Регион
|Число разрешений
|Доля в общем числе разрешений, %
|Тбилиси
|4 926
|48,8
|Мцхета-Мтианети
|929
|9,2
|Квемо Картли
|858
|8,5
|Имерети
|798
|7,9
|Аджария
|626
|6,2
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.
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