https://sputnik-georgia.ru/20220131/gruziya-zavershila-2021-god-dvuznachnym-ekonomicheskim-rostom---novaya-statistika-264028240.html

Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика

Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика

В декабре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T19:37+0400

2022-01-31T19:37+0400

2022-01-31T19:37+0400

экономика

новости

грузия

леван давиташвили

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – реальный рост ВВП в декабре 2021 года составил 9,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года.Средний показатель реального роста за 2021 год составил 10,6%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.В декабре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Снижение было зафиксировано только в строительстве.Прогнозы оправдалисьПрогноз правительства Грузии о двузначном экономическом росте в 2021 году полностью оправдался, заявил вице-премьер, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.По его словам, экономика Грузии в прошлом году опередила допандемический показатель на 3,1%, и таким образом потери, которые страна понесла в 2020 году из-за сокращения экономики, фактически полностью восстановлены.Уровень госдолга Грузии снизилсяПо словам заместителя министра финансов Мирзы Гелашвили, экономический рост в 2021 году на уровне 10,6% был достигнут на фоне значительной фискальной консолидации.В 2021 году дефицит бюджета сократился на 3,2 процентных пункта и составил 6,1%. В результате отношение государственного долга к ВВП сократилось на 10 процентных пунктов и к концу 2021 года составило 50%."Грузия – лидер в регионе": эксперты подвели экономические итоги года >>"Значительно улучшились все основные макроэкономические показатели, в том числе экспорт увеличился примерно на 30%, доходы от туризма во втором полугодии превысили 50% к уровню 2019 года, в том числе в декабре - на 58%, денежные переводы увеличились примерно на 25 процентов. В целом мы ожидаем, что к 2021 году дефицит счета текущих операций сократится примерно на 2-2,5 процентных пункта", - сказал замминистра финансов на брифинге. По словам Гелашвили, на фоне мирового кризиса в 2021 году экономика Грузии смогла быстро войти в фазу восстановления. Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов >>"Естественно, высокие риски есть и остаются как в глобальном масштабе, так и в регионе, но, при прочих равных условиях, мы ожидаем сохранения высоких темпов роста в будущем", - сказал заместитель министра финансов Мирза Гелашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, леван давиташвили, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика