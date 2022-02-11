https://sputnik-georgia.ru/20220211/sozdannuyu-saakashvili-partiyu-neobkhodimo-oslabit--gruzinskaya-mechta-264346743.html

Созданную Саакашвили партию необходимо ослабить – "Грузинская мечта"

Созданную Саакашвили партию необходимо ослабить – "Грузинская мечта"

"Нацдвижение", созданное экс-президентом Саакашвили, мешает демократическим процессам в стране, уверен Кобахидзе 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T13:37+0400

2022-02-11T13:37+0400

2022-02-11T13:37+0400

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михаил саакашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Для сокращения поляризации в Грузии необходимо ослабление самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД), считает председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.По его словам, до тех пор, пока ЕНД остается на политическом поле, у маленьких партий не будет возможности достичь успеха, поскольку своими финансовыми ресурсами и пропагандой "Нацдвижение" оттесняет их на задний план."В этой ситуации ни одна другая политическая партия, здоровая, потенциальная политическая сила не имеет шансов на успех, поэтому они получают 500 тысяч голосов", – отметил Кобахидзе.По его словам, "Грузинская мечта" сделает все возможное, что ослабить ЕНД, для того, чтобы оздоровить оппозицию, весь политический спектр и демократическую систему в целом."Думаем, что до 2024 года мы можем принципиально ослабить эту политическую силу, которая является источником абсолютной деструкции и источником нездоровых процессов в нашей стране", – подчеркнул он."Нацдвижение" ограбило мелкие партии – Талаквадзе>>Между тем, главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" обещает активный политический весенний сезон с акциями, протестами и политическими активностями.Лидеры ЕНД заявляют, что главным для партии будет освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и для этого партия будет использовать все инструменты.Представители партии уже прекратили парламентский бойкот, который они в очередной раз объявили осенью 2021 года, обвинив "Грузинскую мечту" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти.Теперь их цель – создание следственной комиссии в парламенте Грузии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения тюремщиков с осужденным экс-президентом.Данная идея принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо согласие по меньшей мере 50 депутатов, а фракция "Единое национальное движение – объединенная оппозиция "Сила в единстве" располагает всего 30 мандатами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта