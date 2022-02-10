https://sputnik-georgia.ru/20220210/natsdvizhenie-ograbilo-oppozitsionnye-partii--talakvadze-264315099.html

"Нацдвижение" ограбило мелкие партии – Талаквадзе

"Нацдвижение" ограбило мелкие партии – Талаквадзе

Талаквадзе оценил инициативу Угулава о создании крупной оппозиционной силы "под зонтом" ЕНД 10.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-10T14:32+0400

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политика

грузия

новости

леван бежашвили

арчил талаквадзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) политически ограбила мелкие партии, заявил экс-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе.Так Талаквадзе прокомментировал инициативу независимого грузинского политика Гиги Угулава о преображении "Единого национального движения" и создании крупной оппозиционной силы "под ее зонтом". Угулава, который в прошлом был одним из лидеров этой партии, уверен, то это сделает ЕНД более разнообразным и сможет привлечь "новых людей и политически активные группы".Об обратном заявил один из лидеров "Нацдвижения", депутат Леван Бежашвили. При этом он отметил, что инициатива Угулава серьезно не рассматривалась в партии."Вы знаете, что "Единое национальное движение", особенно в последние годы, выступает инициатором и помогает малым партиям, скажем так, закрепить свое место в политике", – заявил Бежашвили.Две оппозиционные партии Грузии могут лишиться госфинансирования>>По его словам, "Нацидвижение" предлагало малым партиям модель коалиционного правительства."Когда были выборы сакрубело Тбилиси, мы и тогда в городском правительстве предлагали равноправное партнерство малым партиям, у которых может быть низкий рейтинг", – отметил Бежашвили.Новая попытка объединить оппозицию, или Зов "под зонт" "Нацдвижения">>Инициатор идеи считает, что на сегодняшний день складывается картина, когда в стране помимо двух ведущих партий – правящей силы и "Нацдвижения", есть еще третья сила. Это отдельно взятые партии, которые, в случае объединения, могут серьезно поколебать позиции правящей партии.В оппозиционное объединение, по мнению Угулава, могут войти партия экс-банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии", партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии", а также бывший президент Георгий Маргвелашвили, бывший премьер Георгий Квирикашвили, экс-министр обороны Ираклий Аласания, бывший глава партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе и лидер "Третьей силы" Георгий Вашадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, леван бежашвили, арчил талаквадзе, грузинская мечта