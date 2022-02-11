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https://sputnik-georgia.ru/20220211/teatru-muzykalnoy-komedii-i-dramy-v-tbilisi-ostavili-starogo-khudruka-264362754.html
Театру музыкальной комедии и драмы в Тбилиси оставили старого худрука
Театру музыкальной комедии и драмы в Тбилиси оставили старого худрука
Доиашвили занимал должность худрука данного театра, однако его четырехлетний срок истек 1 января этого года 11.02.2022, Sputnik Грузия
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Художественным руководителем Тбилисского государственного театра музыкальной комедии и драмы им. Васо Абашидзе назначен Давид Доиашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Министерство поздравило Доишвили с назначением на должность художественного руководителя театра сроком на четыре года.В сообщении отмечается, что Доиашвили занимал должность худрука данного театра, однако его четырехлетний срок истек 1 января этого года.Конкурс по отбору худруков в трех театрах Грузии сорвался &gt;&gt;Конкурс по выбору художественного руководителя данного театра был объявлен 30 декабря 2021 года.Конкурсы на посты худруков проходят сразу в 16 театрах, финансируемых из государственного или муниципального бюджета. Проводит конкурсы рекомендационный совет, члены которого назначаются прямо министром культуры. Худруков в театры также назначает сама Цулукиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Театру музыкальной комедии и драмы в Тбилиси оставили старого худрука

19:19 11.02.2022 (обновлено: 19:27 11.02.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthДавид Доиашвили
Давид Доиашвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.02.2022
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
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Доиашвили занимал должность худрука данного театра, однако его четырехлетний срок истек 1 января этого года
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Художественным руководителем Тбилисского государственного театра музыкальной комедии и драмы им. Васо Абашидзе назначен Давид Доиашвили, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Министерство поздравило Доишвили с назначением на должность художественного руководителя театра сроком на четыре года.
В сообщении отмечается, что Доиашвили занимал должность худрука данного театра, однако его четырехлетний срок истек 1 января этого года.
Конкурс по отбору худруков в трех театрах Грузии сорвался >>
Конкурс по выбору художественного руководителя данного театра был объявлен 30 декабря 2021 года.
Конкурсы на посты худруков проходят сразу в 16 театрах, финансируемых из государственного или муниципального бюджета. Проводит конкурсы рекомендационный совет, члены которого назначаются прямо министром культуры. Худруков в театры также назначает сама Цулукиани.
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