https://sputnik-georgia.ru/20220211/v-gruzii-ischut-propavshego-amerikantsa-264337632.html

В Грузии ищут пропавшего американца

В Грузии ищут пропавшего американца

В последний раз гражданина США видели 8 февраля 11.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии выясняет обстоятельства пропажи гражданина США в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.В Тбилиси вот уже третий день близкие и друзья ищут пропавшего гражданина США. Информацию о пропаже в соцсетях распространили его близкие, прося помощи в поисках."Пожалуйста, помогите нам найти Алекса, иностранного гражданина, который пропал в Тбилиси в Грузии, или подскажите к кому обратиться. Спасибо всем", – пишет Мариам Багишвили на странице в соцсети Facebook.Ушли и не вернулись: в Грузии в 2021 году без вести пропал 51 человек>>По информации Багишвили, гражданина США в последний раз видели 8 февраля.О версиях, где может находиться молодой человек, пока не сообщается.По данным МВД Грузии, пропавшими без вести в 2021 году в Грузии считались 163 человека, из них 112 были найдены, 51 до сих пор находится в розыске.По статистическим данным ведомства, среди пропавших без вести 159 граждан Грузии, два гражданина Азербайджана и два гражданина Молдовы.Из 159 пропавших без вести граждан Грузии – 12 найдены мертвыми. Найдены мертвыми и двое граждан Молдовы.Среди пропавших без вести в прошлом году – 42 несовершеннолетних. Шесть из них находятся в розыске до сих пор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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